Antes del 1 de diciembre, el jefe de policía de Jayapura pide a los residentes que no se dejen provocar por la cuestión de la independencia de Papúa

Jayapura, VIVA – Acercándose el 1 de diciembre, la policía de Jayapura enfatizó que el público no debe dejarse llevar por las provocaciones de los grupos separatistas que a menudo levantan rumores. Papúa independiente. Este mensaje se transmitió para mantener la calma pública y evitar que el público se vea arrastrado a narrativas que se plantearon deliberadamente para desestabilizar la seguridad regional.

El jefe de policía de Jayapura, AKBP, Umar Nasatekay, en Sentani, enfatizó el domingo que una situación propicia se vio muy influenciada por la tranquilidad de la comunidad al responder a diversas informaciones que circulaban.

«Pido al público que mantenga la calma y no se deje provocar por invitaciones que tienen el potencial de desencadenar disturbios de seguridad antes del 1 de diciembre», dijo.



Jefe de policía de Jayapura, AKBP, Umar Nasatekay Foto : Relaciones públicas de la policía de ANTARA/Jayapura

Según Umar, varios grupos suelen aprovechar este impulso para impulsar opiniones excesivas que no pueden justificarse. Por ello, se pide a los ciudadanos que sean más selectivos a la hora de afrontar cada mensaje que reciben, ya sea a través de las redes sociales u otros canales.

«Debemos seguir centrados en mantener la estabilidad regional para que las actividades comunitarias puedan realizarse de forma segura y sin presiones debido a cuestiones poco claras», dijo.

Las autoridades, continuó Umar, han aumentado las patrullas y la vigilancia sobre el terreno para garantizar que la situación se mantenga bajo control y que la gente pueda realizar sus actividades sin preocupaciones.

«Espero que los residentes den prioridad a la calma para que las condiciones regionales sigan siendo propicias y no se vean fácilmente perturbadas por cuestiones provocativas que se acercan a este período», dijo nuevamente.

Explicó que se fortaleció la coordinación entre agencias, incluido el monitoreo de varios puntos vulnerables que podrían ser explotados para causar disturbios en la seguridad.

«Mantengamos la unidad y evitemos la provocación para que Jayapura Regency entre en diciembre con una atmósfera segura y pacífica», dijo nuevamente.

Umar añadió que el apoyo de la comunidad es muy importante para mantener la situación segura y apoyar las operaciones de seguridad en curso.

«Necesitamos el apoyo de todas las comunidades en la jurisdicción de la policía de Jayapura, para que esta actividad de seguridad pueda desarrollarse de manera óptima», dijo.

Actualmente, las autoridades han preparado un patrón de seguridad por niveles para anticipar posibles disturbios, incluidas inspecciones y patrullas intensivas antes de esa fecha.

«Los residentes esperan cooperar cuando patrullan o controlan porque todo apunta a mantener la seguridad mutua», dijo.

Aseguró que todo el proceso de seguridad siguió priorizando un enfoque humanista para que la gente se sintiera cómoda.