Antes de ser sentenciado a cáncer de seno, MPOK ALPA se había quejado del bulto alrededor del seno, pero era reacio a verificar

VIVA – El dolor cubre la industria del entretenimiento en el país. Comediante que también es presentadora Nina Carolina alias MPOK ALPA murió el viernes por la mañana 15 de agosto de 2025. MPOK ALPA murió Después de luchar contra cáncer de mama Ha estado sufriendo durante las últimas veces.

El asistente reveló la primera vez que el médico sentenció al cáncer de seno MPOK ALPA cuando estaba embarazada de sus gemelos a la edad de cuatro meses.

«Teniendo 4 meses de embarazo», dijo Tika, asistente MPOK ALPA fue citado de la intensa investigación YouTube.

Basado en la declaración de Tika, antes de ser condenado por cáncer de seno, el propio MPOK ALPA se había quejado de un bulto alrededor de la axila cerca de sus senos. Pero en ese momento, MPOK ALPA decidió no hacer un examen por razones de miedo.

«En realidad, antes de estar embarazada, a menudo se quejaba de ‘tika aquí yo (el área de la axila) había un bulto, lo que pasa’ yo, como una mujer, siempre digo ‘verificar, no se regule.

Como asistente, él mismo no quiere forzar. Pero ciertamente Tika dijo, en ese momento siempre advirtió a MPOK ALPA que lo contacte de inmediato si algo sucedió en serio.

«Está bien, ahora, ¿qué tal eso, pero si hay algo, diciendo que siempre soy así porque no está tan callado?

En la misma ocasión, Tika también reveló cómo la lucha de MPOK ALPA se sometió a la quimioterapia contra el cáncer que tenía. En ese momento, MPOK ALPA afirmó haber sido triste por someterse a quimioterapia en un estado de embarazo gemelos.

«Así que cuatro meses de embarazo fueron condenados por cáncer, en un estado de embarazo tuvo que seguir la quimioterapia que la hacía triste extraordinaria. ¿Por qué? Porque el médico dijo que estaba embarazada de gemelos y que no todos podían tener gemelos embarazadas, pero debía enfrentarse una enfermedad extraordinaria», dijo.

A pesar de tener que someterse a quimioterapia durante su embarazo, MPOK ALPA está tratando de mantenerse fuerte frente a todos. Esto es lo que hace que Tika sea tan asombrado por el espíritu de MPOK ALPA.

«Tiene que estar cerrado, frente a la cámara debería estar alegre y tal vez sus amigos están prestando atención a la salud, debe pensarlo también. Era increíble, su espíritu era increíble. Mientras lo hubiera estado con él durante 8 meses, nunca había estado en ‘Gue Capek Banget’ nunca había ‘todo el tiempo, de repente de repente. Pero siempre él siempre se convenció a sí mismo cuando estaba saludable, el espíritu de la gente de él,», dijo.