Antes de que existiera la ley, no se permitían escuchas telefónicas fuera de casos de corrupción y terrorismo.

Jacarta – El viceministro de Derecho (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, destacó que las medidas coercitivas están en forma tocando fuera de los casos penales corrupción Y terrorismo Habrá que esperar a que se emita una ley que regule específicamente esta materia.

Lea también: Nadiem Makarim niega haberse enriquecido: ni un centavo va a mi bolsillo



«Antes de que existiera la Ley de escuchas telefónicas, ¿podían los investigadores realizar escuchas telefónicas? No, ¿podría el fiscal realizar escuchas telefónicas? No, porque tenía que estar regulado por una ley separada. Esto era excepto en el caso de corrupción o terrorismo», dijo el hombre conocido familiarmente como Eddy, en una conferencia de prensa en el Ministerio de Derecho, Yakarta, citado el martes 6 de enero de 2026.

Eddy explicó que aún se pueden realizar escuchas telefónicas para manejar casos de corrupción y terrorismo porque la ley que rige estos actos criminales permite a los agentes del orden realizar escuchas telefónicas.

Lea también: Ministro de Justicia: La corrupción, la violencia sexual y el terrorismo no pueden ser justicia restaurativa



Mientras tanto, explicó que la Ley Número 20 de 2025 relativa al Código Procesal Penal (KUHAP), firmada el 17 de diciembre de 2025, no regula en detalle las actividades de escuchas telefónicas forzadas porque tiene en cuenta la decisión del Tribunal Constitucional.

«El siguiente párrafo dice esto, las disposiciones relativas a las escuchas telefónicas están reguladas en una ley separada. Eso no es lo que el gobierno y la RPD quieren. Esa es la decisión del Tribunal Constitucional, cuando la Ley de la Comisión de Erradicación de la Corrupción fue probada en el Tribunal Constitucional en relación con las escuchas telefónicas», dijo.

Lea también: Viceministro de Justicia: Si usted dice que puede hacer tapping sin permiso judicial, ¡es un engaño!



El párrafo al que se refiere Eddy es el párrafo 2) del artículo 136 del Código de Procedimiento Penal, que dice: «Las disposiciones relativas a las escuchas telefónicas previstas en el párrafo 1) están reguladas por la Ley sobre escuchas telefónicas».

Anteriormente, la Ley KUHAP fue firmada por Prabowo Subianto como Presidente de la República de Indonesia y promulgada por Prasetyo Hadi como Ministro de Estado, concretamente el 17 de diciembre de 2025.

Con base en el artículo 369 de la Ley del Código Procesal Penal, estas leyes y reglamentos están vigentes desde el 2 de enero de 2026. (Ant)