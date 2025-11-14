Antes de Navidad, Patra Logistics garantiza la fiabilidad del suministro de Avtur en DPPU Komodo

Jacarta – PT Pertamina Patra Niaga a través de su filial PT Logística Patragarantizar la confiabilidad de la cadena de suministro combustible de aviación en áreas operativas estratégicas, incluido el depósito de llenado de aeronaves de Komodo (DPPU), Labuán Bajodar la bienvenida a la implementación del Grupo de Trabajo de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026, también conocido como nataru 2025-2026.

Lea también: Airnav proyecta un tráfico aéreo máximo durante la Navidad a partir del 19 de diciembre de 2025



El presidente comisionado de PT Patra Logistik, Budi YP Hutagaol, dijo que este paso es parte del compromiso de la compañía de mantener la confiabilidad de los servicios energéticos nacionales, especialmente en el sector de la aviación, que se prevé que aumente significativamente durante el período de vacaciones de fin de año.

«La posición estratégica de Labuan Bajo como destino recorrido «La excelencia nacional e internacional hace que la confiabilidad del suministro de avtur en esta región sea muy crucial», dijo Budi en su declaración del viernes 14 de noviembre de 2025.

Lea también: Preparándose para servir el momento navideño, KAI hace esto





Isla Padar en el Parque Nacional Komodo

Como forma de seguimiento de este compromiso, la Junta de Comisionados y Directores de Patra Logistik llevó a cabo una inspección directa de la preparación de las instalaciones, equipos y personal en DPPU Komodo.

Lea también: 2025-2026 Nataru Transport está preparado, el Ministerio de Transporte realiza una verificación de la rampa de autobús



Budi enfatizó que esta revisión también garantiza que todos los aspectos de Salud, Seguridad, Protección y Medio Ambiente (HSSE) se lleven a cabo de manera óptima como parte de los esfuerzos para mantener la confiabilidad operativa. Porque, según él, la preparación de la DPPU de Komodo es una parte importante de la cadena de suministro de combustible de aviación del Grupo Pertamina en la región oriental de Indonesia.

«De cara a la temporada navideña, queremos garantizar que todo el sistema de suministro de Avtur funcione de forma fiable, especialmente en puntos estratégicos como Labuan Bajo. Además, estamos fortaleciendo la coordinación con las fuerzas de seguridad para mantener una distribución fluida desde TBBM Reo hasta DPPU Komodo, que tiene sus propios desafíos geográficos», dijo Budi.

Además de garantizar la preparación operativa, esta actividad también es un impulso para fortalecer la sinergia entre las partes, incluidas la Armada de Indonesia, la Fuerza Aérea de Indonesia y la Policía de Labuan Bajo.

Esta colaboración no sólo juega un papel importante en el mantenimiento de una distribución fluida de la energía, sino que también forma parte de la preparación para afrontar posibles desastres en la zona de Labuan Bajo, que es una zona turística costera.

De hecho, el comandante de la Base Naval del TNI (Danlanal) Labuan Bajo, teniente coronel de marina (P) Ardian Widjanarko Djajasaputra, expresó su agradecimiento por la colaboración que existe entre las autoridades y las empresas energéticas.