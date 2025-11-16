Antes de Navidad, ASDP fortalece los servicios de ruta Java-Bali-Lombok

Jacarta – PT ASDP Indonesia Ferry aumenta la disponibilidad del servicio cruce para afrontar el aumento de la movilidad comunitaria durante las vacaciones de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026. En particular, en la ruta Java-Bali-lombok.

El director principal de ASDP, Heru Widodo, dijo que la ruta de cruce Java-Bali-Lombok es a menudo la principal arteria de movilidad comunitaria. Debido a que viajan miles de familias, los turistas comienzan a planificar vacaciones y aumentan las actividades logísticas.

«En este momento, ASDP garantiza que todos los servicios en esta ruta estratégica funcionen de manera ordenada, confiable y de acuerdo con las políticas regulatorias, especialmente KSOP y BPTD en cada región», dijo Heru en un comunicado en Yakarta, el domingo 16 de noviembre de 2025.

Según él, las travesías durante el período de transporte de Navidad y Año Nuevo tienen más significado que un simple viaje físico, sino que son un espacio para volver a reunirse, celebrar la unión y construir nuevas historias.

Por esta razón, continuó Heru, ASDP ha preparado una serie de servicios multicapa para que las personas puedan cruzar Java-Bali-Lombok sin problemas y de forma segura.

En la región oriental, Puerto Selamat es una puerta de entrada vital a NTB y Bali. La alta movilidad se refleja en el número de pasajeros y vehículos atendidos por KMP Portlink II y KMP Roditha hasta octubre de 2025, es decir, casi 20 mil pasajeros y más de 35 mil vehículos.

El gerente general de la sucursal de ASDP, Handoyo Priyanto, explicó que la regulación del número de barcos seguirá el nivel de densidad, apoyado por la implementación de un sistema de demora en el área de estacionamiento de PDS y la Terminal Segenter.

Los flujos máximos se estiman del 20 al 22 y del 27 al 29 de diciembre, y los flujos de retorno del 3 al 5 de enero de 2026. Mientras tanto, en el lado oeste, el puerto de Ketapang está fortaleciendo sus patrones operativos mediante la consolidación nacional del Ministerio de Transporte.

ASDP, junto con la Oficina de Capitanía del Puerto y Autoridad Portuaria (KSOP), el Centro de Gestión del Transporte Terrestre (BPTD) y agencias relacionadas, están preparando la gestión de colas, opciones para viajes adicionales en barco, ingeniería de tráfico, así como el desvío de vehículos grandes y pequeños a rutas alternativas si es necesario.

Se espera que el patrón operativo adaptativo mantenga un viaje fluido en la ruta Ketapang-Gilimanuk durante el período de Navidad y Año Nuevo.

Secretario Corporativo ASDP Windy Andale agregó que la empresa estatal de transporte en ferry se compromete a brindar un servicio excelente con diversas comodidades para los usuarios, incluida la simplificación de los esquemas de reembolso y reprogramación.