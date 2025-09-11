Antes de MotoGP Misano, Francesco Bagnaia está listo para mostrar sus habilidades

VIVA – Hacia carreras la jaula en Misano Circuito mundial Marco Simoncelli, Ducati Lenovo Team Racer, Francesco BagnaiaTome un enfoque más cuidadoso.

Después de realizar insatisfactorios en Motogp CataluñaHizo hincapié en que no quería repetir los mismos errores y planear usar una estrategia más conservadora en Misano.

Francesco Bagnaia y Marc Márquez en MotoGP Assen 2025

Resultados decepcionantes en la evaluación del activador de catalunya

Bagnaia llegó a Catalunya con grandes esperanzas después de hacer experimento Configuración de motocicletas en Balaton Park, que se cree que puede mejorar las debilidades en la entrada.

Pero la realidad de otros hablando. En la sesión de entrenamiento gratuita el viernes, solo estuvo en la posición 21, luego cayó en la posición 14 durante la carrera de sprint.

En la carrera principal el domingo, su actuación mejoró un poco, cerró el calentamiento en la quinta posición y terminó séptimo en la carrera.

Aun así, todavía estaba rezagado lo suficiente del ganador de la carrera y de su compañero de equipo. Según él, esta actuación no es lo suficientemente competitiva como para competir en la cima.

Una de las cosas que ayuda a Bagnaia en Catalunya es el uso de tanques de combustible al estilo GP. Este componente, según él, proporciona una mejor tracción y ayuda al motor más estable al salir de la curva. Sin embargo, la distancia con el conductor delantero sigue siendo demasiado grande.

Bagnaia reconoció que a pesar del progreso, los experimentos de Configuración en realidad la hicieron perder consistencia durante todo el fin de semana. Esta es la razón principal por la que no quiere correr el mismo riesgo en Misano.

«Un tanque de combustible más grande me ayuda a tener siempre una mejor tracción y salir más rápido que la curva», dijo Bagnaia. Chocar Jueves 11 de septiembre de 2025.

Nueva estrategia: más conservador y enfocado desde el principio

Mirando a MotoGp Misano, Bagnaia enfatizó que quería volver a una configuración básica más segura y no demasiado extrema. El enfoque principal es comenzar el fin de semana fuertemente desde el viernes para que pueda penetrar directamente en las calificaciones Q2.

«Misano siempre es especial, intentaremos disfrutar de la cálida bienvenida de todos los fanáticos de Ducati», agregó Bagnaia.

Se espera que este enfoque haga que sea más rápido adaptarse a la condición de la pista, mantener el ritmo y maximizar el rendimiento en la sesión de entrenamiento, las calificaciones y las carreras principales.

Gran apoyo en objetivos misano y realistas.

Misano es una de las canciones favoritas de Bagnaia. Había ganado allí en 2021 y 2022, y varias veces en el podio en años anteriores. Además, como corredor italiano, siempre recibe un apoyo extraordinario de los fanáticos locales cada vez que compite en este circuito.

Aunque actualmente se retrasa lo suficiente en la clasificación de su compañero de equipo Marc Márquez y Alex Márquez, Bagnaia sigue siendo optimista de que puede mejorar la posición de la clasificación si parece consistente en Misano.

Bagnaia se da cuenta de que para competir nuevamente en la parte superior, debe unir todos los aspectos importantes: arreglos de motocicletas, estrategias de neumáticos y velocidades del primer entrenamiento.

Ducati Racer, Francesco Bagnaia

No se dirigió a la victoria instantánea, sino que quería volver a caminos competitivos y generar un impulso positivo para el resto de la temporada.

Francesco Bagnaia llegó a MotoGP Misano con un nuevo entusiasmo y diferentes estrategias. En lugar de correr un gran riesgo a través del experimento de configuración, decidió jugar a salvo y consistentemente para poder funcionar de manera óptima frente al público italiano. Misano puede ser un punto de inflexión importante para restaurar su confianza mientras mejora su posición en la clasificación.