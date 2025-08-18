Antes de morir, Mpok Alpa hizo esta cosa noble

VIVA – La triste noticia para el fallecimiento de la comediante Nina Carolina o llamadas familiares MPOK ALPA El 15 de agosto de 2025, luego dejó profunda tristeza. Pero detrás de la separación, metió una noble historia que muestra la sinceridad de su corazón. Antes de morir, Mpok Alpa tuvo tiempo de cumplir con Nazar para dar una ambulancia a la mezquita cerca de su casa.

Esta historia es contada por su esposo, Ajie Darmaji. Reveló que este deseo había sido enterrado durante mucho tiempo por su esposa. Casi cada vez que pasan por la mezquita, MPOK Alpa siempre da oraciones para que se le dan fortuna para realizar sus intenciones. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



MPOK ALPA. Foto : Instagram @nina_mpokalpa.

«Oh Allah, Pah, reza por Mama Times, de modo que más tarde habrá anuncios que ingresen, la fortuna entran, respalda la entrada, la fortuna sin problemas, reza», dijo Ajie, imitando las palabras de su esposa, citado desde el canal Cumicumi YouTube el lunes 18 de agosto de 2025.

Cuando se le preguntó la razón, Mpok Alpa respondió simplemente, la mezquita cerca de su casa no tenía una ambulancia. «Esta es una mezquita no hay ambulancia. Esperemos que podamos comprarla», dijo.

La oración no tarda mucho en hacerse realidad. En un mes, MPOK ALPA recibió una oferta publicitaria en televisión. Al darse cuenta de que el sustento fue tan rápido, Ajie inmediatamente recordó a los votos que habían sido hablados.

«En ese momento, nunca has sido un voto, si puedes comprar una ambulancia. Eso, no comas dinero, compre una ambulancia. Si hay alguna restante, compre una alfombra de la mezquita», dijo Ajie.

La promesa se cumplió. MPOK ALPA compró ambulancias para los residentes locales, también agregó alfombras y cúpulas a la mezquita. Cuando entregó la ambulancia, había hecho su broma distintiva.

«Esta es una ambulancia especial para los residentes en Ciganjur, especialmente para las personas enfermas, las personas quieren dar a luz, luego los cuerpos. También hay si quiere usar la invitación si no está avergonzado», dijo con una risa.

Sin embargo, detrás de su broma, también dijo que la oración que ahora se siente como una corazonada. «También un día también usaré esto, esta es mi ambulancia se utilizará», dijo. Nadie pensó, las palabras se hicieron realidad.

Cuando MPOK murió, la ambulancia que le dio a la mezquita finalmente se usó para llevarlo al último descanso.

«Así es, ayer a su último lugar de descanso, usó una ambulancia que se entregó», dijo Ajie.