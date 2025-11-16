Antes de morir, la esposa de Wiranto pasó 5 días de tratamiento en el Hospital Melinda de Bandung.

Bandung, VIVA –La ​​esposa del asesor presidencial especial para política y seguridad, general (retirado) Wiranto, Rugaiya Usman Wiranto, murió el domingo 16 de noviembre de 2025, alrededor de las 15.55 WIB, esta triste noticia fue confirmada por un miembro del personal de Wiranto.

Anteriormente se supo que el fallecido había estado recibiendo tratamiento en el Hospital Melinda, Pasir Kaliki, distrito de Cicendo, ciudad de Bandung, Java Occidental, desde el 12 de noviembre de 2025.

Un oficial de seguridad del hospital Melinda, Mamat, confirmó que el fallecido fue tratado durante aproximadamente cinco días antes de respirar su último aliento el domingo por la tarde.

«La esposa del señor Wiranto fue tratada anteriormente durante unos cinco días en el Hospital Melinda y esta tarde murió», dijo Mamat cuando se reunió en el Hospital Melinda el domingo por la noche (16/11/2025).

Mamat dijo que ni él ni el hospital habían proporcionado información sobre la enfermedad que padecía el fallecido porque tenían que obtener la aprobación de la familia.

Mamat dijo que el cuerpo de Rugaiya Usman Wiranto fue sacado del hospital alrededor de las 19.30 am en una ambulancia.

«Más temprano, el señor Wiranto y su familia y varios grupos de automóviles lo recogieron directamente», dijo.

El cuerpo fue llevado a Yakarta y enterrado en la funeraria de Jalan Palem Kartika número 21, complejo PATI AD Bambu Apus, este de Yakarta.

El lunes por la mañana, el difunto será enviado a Solo a través del aeropuerto Halim Perdanakusuma a las 07.00 horas para ser enterrado en Delingan.

Informe: Cepi Kurnia, tvOne Bandung