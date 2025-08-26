Antes de la elección de Bihar, el ministro de la Unión, Dharmendra Pradhan, se reúne con CM Nitish Kumar







Con unos pocos meses para el tan esperado Elecciones de BiharLos aliados de NDA y varios líderes de BJP han estado haciendo rondas en el estado. Con el primer ministro Modi concluyendo su discurso público hace unos días, el ministro de la Unión, Dharmendra Pradhan, ahora está en una visita de un día a Bihar.

Pradhan conoció al primer ministro de Bihar, Nitish Kumar, en su residencia en Patna. Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el ministro de la Unión se reunió con Kumar y discutió cuestiones relacionadas con el desarrollo del estado oriental.

El líder principal del BJP, que proviene de la circunscripción de Sambalpur de Odisha, también ha trabajado como secretario general nacional del partido a cargo del estado.

Pradhan compartió sus fotos durante la reunión con el Bihar CM. Mientras publicaba en la plataforma de redes sociales X, Dharmendra Pradhan también escribió: «Tuvo una reunión sincera con el glorioso ministro principal de Bihar, Nitish Kumar. Tuvo una discusión significativa sobre el desarrollo y restauración de su antigua gloria de Bihar».

Hoy, el primer ministro de Bihar en Patna @Nitishkumar Hubo una reunión íntima con Zee. Hubo una discusión significativa sobre la restauración del desarrollo de todos los rondas, el orgullo antiguo y el esplendor de Bihar. Bihar está cambiando, avanzando. Respetado primer ministro Shri @Narendramodi El poderoso liderazgo y el primer ministro de JI … pic.twitter.com/hnmb2olw5e – Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) 26 de agosto de 2025

El Ministro de Educación de la Unión también escribió: «Bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi y el primer ministro Nitish Kumar, Bihar se está convirtiendo una vez más en un centro de aprendizaje y educación. La NDA está dedicada al progreso y la prosperidad de Bihar», según la agencia de noticias PTI.

Con el escenario político actual en Bihar que no busca balancearse a ambos lados debido a las acusaciones hechas por el líder del Congreso Rahul Gandhi sobre el rollo de elector de votantes, el BJP está considerando hacer las cosas estables para ellos.

Gandhi había abordado anteriormente Bloque de la India Los trabajadores durante una marcha de protesta a la oficina de la Comisión Electoral en Patna contra la revisión intensiva especial de las listas electorales en Bihar. Mientras se dirigía a la gente del estado, el líder de la oposición Lok Sabha, Gandhi, dijo: «Las elecciones de la Asamblea de Maharashtra fueron manejadas para favorecer al BJP y al NDA. Quieren repetirlo en Bihar, que no permitiremos».

El líder principal también dijo que «la Comisión Electoral debe proteger la Constitución … está trabajando en las instrucciones del BJP. Estos comisionados electorales han sido nominados por el BJP. La revisión intensiva especial de los rollos electorales es un intento de robar una elección. No permitiremos que el EC robe los derechos (de votación) (de votación) del electorado».

(Con entradas de PTI)









