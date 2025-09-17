Antes de la acción de Ojol, la atmósfera en el edificio del Parlamento Indonesio sigue siendo tranquilo

Yakarta, Viva – Antes de la demostración planificada del conductor Ojek (OJOL) que está planeado para tener lugar hoy, miércoles (17/9/2025) La atmósfera frente al edificio DPR/MPR RI, Yakarta, todavía parece tranquilo. Hasta ahora no ha habido signos de la llegada de la masa de acción llamada miles de personas.

Leer también: Fue revelado, el conductor de OJOL se reunió con el vicepresidente en el palacio registrado como conductor desde 2015



Desde el monitoreo de campo, solo una unidad de vehículos propiedad de Ditlantas Polda Metro Jaya estacionó justo en frente de la puerta principal del complejo del Parlamento. Mientras tanto, varios equipos de medios han comenzado a reunirse para cubrir la demostración.

La condición del flujo de tráfico en el subroto de Jalan Gatot frente al edificio del Parlamento Indonesio también es suave. Los vehículos que pasan pueden moverse sin obstáculos significativos.

Leer también: Presidente de la Asociación de Conductores de Ojol cuestionando la reunión de Gibran con el conductor de OJOL: no es parte de nosotros





Representante de conductores de OJOL, Raden IGun Wicaksono en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes V en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta (Fuente: Scability YouTube TV Parlamento)

Anteriormente, la información distribuía que alrededor de 2,000 Conductor de OJOL Se unirá a la acción iniciada por Garda Indonesia. Se planea que la manifestación se celebre en tres puntos diferentes, a saber, el Ministerio de Transporte, el Palacio del Estado y termina ante el Parlamento Indonesio.

Leer también: Rieke Diah Pitaloka le pidió a Ojol que permaneciera tranquilo: no haremos la muerte de Affan en vano



«La Asociación de conducir en línea de Garda de Indonesia en línea junto con la Asociación de Alianzas, Comunidades de Taxi en Motocicletas en línea, estudiantes de BEM UI y otras alianzas estudiantiles celebrarán una gran manifestación desde el Ministerio de Transporte y luego al Palacio Presidencial y finales manifestaciones en el Parlamento de Indonesia», dijo el martes el presidente de la Guardia Indonesia, Raden Wicakson a través de las declaraciones escritas por escrito (16).

Esta acción se llevó a cabo para coincidir con el Día Nacional del Transporte. En la acción más tarde, las masas exigirán al presidente Prabowo que elimine al Ministro de Transporte, Dudy Purwaghandi.

Según IGUN, bajo el liderazgo de Dudy, el Ministerio de Transporte en realidad experimentó un revés. Consideró que el gobierno estaba más a favor del aplicador que el socio conductor.

Incluso acusó al Ministerio de Transporte ahora ha sido controlado por la compañía de aplicaciones. Por lo tanto, se dice que la acción llamada Acción 179 involucra a miles de masas de varias comunidades de Ojol.

Aquí hay alguna orientación acción ojol Mañana.

1. Inserte la factura de transporte en línea en Prolegnas 2025-2026.

2. Establezca un descuento máximo de aplicador del 10% como precio fijo.

3. Aplicación de regulaciones arancelas entre bienes y alimentos.

4. Realice una auditoría de investigación del descuento del 5% tomado por el aplicador.

5. Elimine el sistema aceng, la ranura, el orden múltiple y los miembros pagados.

6. Eliminando al Ministro de Transporte Dudy Purwaghandi.

7. El jefe de policía nacional investigó la tragedia el 28 de agosto de 2025

(Aldi Herlanda/Tvonenews/Yakarta)