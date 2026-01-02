Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, preguntó específicamente a los directores de la Bolsa de Valores de Indonesia (EN), para cepillar las freidoras existencias de modo que mercado de capitales más limpio que esa acción.

Aparte de eso, Purbaya también pidió a la junta directiva de IDX que comprenda mejor el mercado y desarrolle aún más a los inversores de los círculos minoristas e institucionales.

«Deben ser capaces de comprender el mercado y desarrollarse basándose en inversores minoristas e institucionales», dijo Purbaya en el edificio BEI, Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Y lo más importante, deben tener un fuerte compromiso para limpiar el mercado de freidoras de caldo irresponsables», afirmó.

Relacionado con dar incentivosPurbaya admitió que no quería ofrecer esto a los mercados de capitales. Porque todavía está esperando que arresten a los autores de las existencias de alimentos fritos.

«Si piden incentivos, les preguntaré cuáles son sus logros y cuántas personas fueron arrestadas», dijo Purbaya.

Aseguró que si el BEI podía solucionar el problema de las acciones fritas, entonces el gobierno consideraría dar incentivos al mercado de capitales.

Aunque, por otro lado, Purbaya aún no puede confirmar qué tipo de incentivos se pueden ofrecer, porque el gobierno debe realizar más estudios.

«(En cuanto a la forma de incentivos) se discutirá más tarde. Porque aún no han terminado (tomar medidas contra las freidoras). Veremos más tarde», dijo.