ANTERNACIONES ANTERNACIONES ANTERNA ANTROMENTES 2025 Nominaciones anunciadas

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció los nominados para los Premios Emmy Internacionales 2025 el jueves, con 64 contendientes en 16 categorías que representan un récord de 26 países.

«Los nominados de este año reflejan la fuerza global de nuestra industria», dijo el presidente y CEO de la Academia Internacional, Bruce L. Paisner, en un comunicado. «La ciudad de Nueva York volverá a servir como la etapa global este noviembre, donde honraremos sus notables logros».

El Reino Unido tiene la mayor cantidad de nominaciones en todas las categorías con 12. Otros países representados incluyen Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong – China, India, Israel, Japón, Kenia, México, Noruega, Qatar, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Sweden, Tosrkiye y The United Arabates.

En el frente de producción y estudio, el gigante global de transmisión Netflix lidera con cinco nominaciones que incluye «El amor es ciego: Habibi».

Los nominados se reunirán en Nueva York para el International Emmy World Television Festival del 21 al 23 de noviembre, con paneles, presentaciones y eventos asociados. Los ganadores serán anunciados en la 53a Gala Internacional de los Premios Emmy el 24 de noviembre.

La lista completa de nominados está a continuación.

Programación artística

«El arte importa con Melvyn Bragg» (Reino Unido)

«DJ Mehdi: Hecho en Francia» (Francia)

«Herchcovitch; expuesto» [“Herchcovitch; Exposed”] (Brasil)

«Ryuichi Sakamoto: Last Days» (Japón)

Mejor actuación de un actor

Diljit dosanjh en «Amar Singh Chamkila» (India)

David Mitchell en «Ludwig» (Reino Unido)

Oriol Pla en «I, adicto» [“I, Addict”] (España)

Diego Vásquez en «Cien años de soledad» (Colombia)

Mejor actuación de una actriz

Charlotte Hope en «Catch Me A Killer» (Sudáfrica)

Anna Maxwell Martin en «Hasta que te mate» (Reino Unido)

Carolina Miranda en «Mujeres asesinas – Temporada 2» (México)

María Sid en el «punto de dolor» [“Pressure Point”] (Suecia)

Comedia

«Nugget de pollo» (Corea del Sur)

«Iris» (Francia)

«Ludwig» (Reino Unido)

«Y llegaron por la noche» [“They Came at Night”] (México)

Asuntos actuales

«Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza» (Reino Unido)

«Filipinas: buceo por oro» (Francia)

«Investigación de registro de reportero: Forzado Falta» [“Enforced Disappearances”] (Brasil)

«Walk the Line» (Singapur)

Documental

«Jumper del infierno» (Reino Unido)

«King of Kings: Chasing Edward Jones» (Francia)

«El placer es mío» [“It’s My Pleasure”] (Brasil)

«Corros escolares» (Sudáfrica)

Serie dramática

«Las Azules» [“Women in Blue”] (México)

«Bad Boy» (Israel)

«Pastel» [“Cake”] (Sudáfrica)

«Rivales» (Reino Unido)

Niños: animación

«Azul» (Australia)

«Lámparas – Temporada 4» (Singapur)

«Lupi E Baduki» (Brasil)

«Moomin Valley – Temporada 4» [“Moominvalley”] (Finlandia)

Niños: Factual y entretenimiento

«En los rastros de Fritzi, ¿cómo fue eso en la RDA?» [“On Fritzi’s Traces – What Was It Like in the GDR?”] (Alemania)

«Bora, el podio es nuestro» (Brasil)

«Kids Like Us» (Reino Unido)

«Playroom Live» (Sudáfrica) Niños: acción en vivo «Fallen» (Reino Unido)

«Luz» (Brasil) «Prefectos» (Kenia)

«Cállate» (Noruega)

Noticias

«Fantástico: El Salvador: Safety’s Shadow Side» (Brasil)

«Las pandillas de Haití» (Reino Unido)

«Gaza, búsqueda de la vida» (Qatar)

«Siria – La verdad saliendo» (Suecia)

Entretenimiento no escrito

«Big Brother: Canadá – Temporada 12» (Canadá)

«El amor es ciego: Habibi» (Emiratos Árabes Unidos)

«¿Quién es la máscara? – Temporada 6» [“The Masked Singer”] (México)

«Shaolin Heroes» (Dinamarca)

Serie de forma corta

«Más allá de bailar» (Hong Kong – China)

«El mediador» [“The Mediator”] (Canadá)

«My Dead Mom» ​​(Canadá)

«Todo se transforma – Temporada 4» [“Change is Everything”] (Argentina)

Documental deportivo

«Argentina ’78» (Argentina)

«Chasing the Sun 2» (Sudáfrica)

«Se acabó todo: el beso que cambió el fútbol español» (España)

«Sven» (Reino Unido)

Telenovela

«Genio» [“The Good & The Bad”] (Türkiye)

«Mania de ti» [“Crazy About You”] (Brasil)

«Regresa a las sabinas» [“Return to Las Sabinas”] (España)

«Wild Valley» (España)

Película de televisión/miniserie

«Amar Singh Chamkila» (India)

«Herrhausen: el banquero y la bomba» (Alemania)

«Lost Boys & Fairies» (Reino Unido)

«Superar o morir» [“Victory or Death”] (Chile)