Anteriormente, los partidarios de 02 intransigentes, ahora Desta criticaron la actuación de Prabowo: ¡Tengo derecho a ver!

VIVA – De esto Se sabe que es uno de los artistas que estaban en línea apoyando 02 durante la campaña electoral presidencial y vicepresidencial de 2024. Como partidario de Prabowo-Gibran, Desta siempre vio a la pareja desde una perspectiva positiva.

Pero ahora, Desta parecía cuestionar la actuación de Prabowo-Gibran en medio de una acalorada situación política.

Desta afirmó elegir Prabowo Subianto Porque ver una buena esperanza para esta nación. Por lo tanto, se siente con derecho a supervisar el desempeño del presidente y expresar su opinión si hay cosas que no son apropiadas.

«Querido, señor presidente @Prabowoayo, señor … Solía ​​elegir a su padre porque hay esperanza … He tomado una decisión, lo que significa que tengo derecho a criticar y supervisar al gobierno para que se mantenga la esperanza … No podré guardar silencio si hay injusticia», escribió Desta en Instagram, citada el lunes 1 de septiembre de 2025.

Desta espera que en medio del ascenso de la acción manifestación En la actualidad, el gobierno puede dar la decisión más sabia, así como buenas noticias para la comunidad. Desta cree que Prabowo Subianto puede proporcionar aire fresco y no decepcionar a las personas que lo han elegido como presidente de la República de Indonesia.

«Vamos, Sr. Presidente, no nos ponga tristes y decepcionados con las elecciones que han hecho el líder de este país. No espero que Golput sea mi mejor opción en las próximas elecciones debido a una crisis de confianza en quien la elección del candidato represente a la gente», explicó Desta.

«Su firmeza y política son muy importantes para determinar el futuro de esta nación, incluso tener que escuchar nuestros disturbios como la gente», agregó el padre de tres hijos.

En su carga, Desta compartió alrededor de 17+8 las afirmaciones de la gente que es una petición al gobierno. Esta demanda es un resumen de los disturbios públicos sobre diversos temas políticos, legales y económicos, que se dirige al presidente Prabowo Subianto, DPR, TNI, POLRI, Partidos políticos y ministerios relacionados. El nombre «17+8» se refiere a 17 demandas a corto plazo (fecha límite 5 de septiembre de 2025) y 8 demandas a largo plazo (fecha límite 31 de agosto de 2026), con el número 17 simboliza el Día de la Independencia de Indonesia y 8 refleja la reforma sistémica a largo plazo.

Esta demanda se preparó en base a la voz de la comunidad, 211 organizaciones de la sociedad civil, declaraciones de estudiantes y peticiones en línea como en Change.org que recibió apoyo para decenas de miles de firmas.

Esta demanda surgió en respuesta al aumento de la asignación de DPR que se consideró poco ética en medio de las dificultades económicas de las personas, así como incidentes trágicos como la muerte de un taxista de motocicleta en línea, Affan Kurniawan, quien supuestamente fue aplastado por vehículos tácticos de brrimob.

La manifestación del 25 al 31 de agosto de 2025 se convirtió en el principal desencadenante, con ira pública exacerbada por la falta de disculpas oficiales del gobierno por víctimas.

Esta demanda fue resonada por varios grupos, incluidos influenciadores como Jerome Polin, Salsa Erwina Hutagalung, Andovi da López y celebridades como Desta, a través de las redes sociales como Instagram y X.