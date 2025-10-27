Anteriormente, el Sr. Misbakhun me invitó a comer en un restaurante.

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, negó su relación con el presidente de la Comisión XI de la RPD, Mukhamad Misbakhun no te lleves bien. Lo que se dice que lo desencadenó fue la declaración de Misbakhun, que pidió a Purbaya que no comentara sobre la política. ministerio otro.

Lea también: La estrategia de Purbaya para reducir la deuda pública de 9.138 billones de rupias



De hecho, Purbaya admitió que Misbakhun acababa de invitarlo a almorzar en un restaurante, mientras hablaba de política económica.

«En los medios se dice que el señor Misbakhun y yo estábamos haciendo un escándalo, aunque nunca tuvimos ningún escándalo. Anteriormente, el señor Misbakhun me invitó a (comer) en un restaurante. Así que básicamente no tenemos nada que ver el uno con el otro, nos apoyamos mutuamente», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

Lea también: Al reunirse con Misbakhun, Purbaya Sinergi acelera los gastos presupuestarios en el trimestre IV-2025





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Presidente de la Comisión XI de la RPD, Mukhamad Misbakhun

Según Purbaya, en el debate que tuvo lugar durante el almuerzo se destacó que el Ministerio de Finanzas y la Comisión

Lea también: Impulsando el crecimiento económico, Purbaya llama a su estilo vaquero una extensión de las manos de Prabowo



«Basta con discutir lo bueno que sería para el gobierno y el parlamento apoyarse mutuamente en el futuro. Lo importante es eliminar la impresión de que el Ministerio de Finanzas y la Comisión XI están peleando», dijo Purbaya.

Además, Purbaya también confirmó que, de hecho, la Comisión XI de la RPD realmente apoyó su safari a varios ministerios.Institución (K/L), para monitorear consumo presupuesto estos K/L para cumplir objetivos y ayudar a impulsar el crecimiento económico de manera más agresiva.

«Él realmente lo apoya. El objetivo es acelerar la absorción del presupuesto», afirmó.

Misbakhun también destacó en la misma ocasión que las relaciones con el Ministro de Finanzas Purbaya son buenas.

«No pasó nada entre nosotros y el señor Purbaya dijo: Señor, tenemos que conectar nuestros corazones. Si conectamos nuestros corazones tenemos que encontrarnos», dijo Misbakhun.

«Así que el señor Purbaya dijo que para cumplir con todos sus deberes, señor presidente, quiere obtener apoyo», dijo.