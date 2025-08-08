Anteriormente criticado, ahora Komika Pandji Pragiwaksono Puji Prabowo sobre esto

VIVA – cómico Pandji pragiwaksonoHacer una declaración que es bastante sorprendente para el público. En una ocasión, reclamó su visión del ministro Prabowo Subianto, cambiado después de ver el desarrollo de la situación mundial últimamente.

Leer también: Antes de Kadin 2025 Retreat, Anindya Bakrie: los empresarios deben desarrollar información nacional



Pandji reveló que inicialmente había criticado varias políticas de Prabowo, especialmente aquellas relacionadas con la compra de armas y programas de seguridad alimentaria. Sin embargo, ahora comenzó a ver las razones detrás de la política. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: 3 Cuatro generales de estrellas de candidatos fuertes para el Comandante Diputado TNI, ¿quién elegirá Prabowo?



«No me creo que diga esto, pero Prabowo podría ser cierto. Prabowo durante años le dijo a la gente:» Esto quiere tener esta guerra mundial, así que comprar armas «. Cuando se convirtió en ministro, quería comprar armas para renovar el arma porque tenía la confianza de tener esta guerra», se citó a Pandji como un dicho desde el Instagram @Bigthinkers.id el viernes 8 de agosto, 2025.

Recordó cuántas fiestas solían, incluido él, dudaba de la opinión de Prabowo.

Leer también: La respuesta de Prabowo sobre el crecimiento económico alcanzó el 5.12 por ciento



«La gente dice: ‘Lo que eres, eres porque eres el ejército, crees que todo es toda la guerra.

Sin embargo, Pandji comenzó a darse cuenta de que las políticas de Prabowo, como la construcción de bienes alimenticios y programas de alimentación nutritivos gratuitos, tenían un objetivo mayor: mantener la resistencia nacional en caso de una crisis global.

«Ahora una de las cosas que quiere con la finca de alimentos, comiendo libremente de nutritivo, en realidad todo esto es seguro de que si hay algo, si estamos aislados de nuestro mundo, todavía estamos a salvo. La comida tiene, el dinero tiene, significa girar y entre todos los tipos principales de nosotros, las armas tienen», explicó Pandji.



Pandji pragiwaksono Foto : Viva.co.id/rizkya fajarani bahar

Según él, a pesar de ser criticado por el público, la situación de guerra que ahora está muy extendida hace que la preocupación de Prabowo parezca razonable.

«Criticado por la comunidad, pero con la guerra que está sucediendo actualmente y ha estado fuera de su área, en realidad lo que le preocupa es cierto también», dijo Pandji.

También enfatizó que estaba bastante abierto a reconocer sus errores de evaluación en el pasado.

«Bueno, en este punto estaba bastante abierto a decir que podría estar equivocado, mi juicio con Pak Prabowo podría ser cierto que podría haber personas que pudieran ver primero de los demás. No necesariamente sucede, pero ahora no hay daño en la preparación», dijo.

Pandji también destacó la actitud de Prabowo de que todavía quería que Indonesia fuera neutral si la guerra realmente sucediera.

«Me preocupa que la guerra sea verdadera y que se acercara aquí (Indonesia) Pak Prabowo también dice eh, no somos bloqueados, somos los mismos que (neutrales). Indonesia», concluyó.