Ante Prabowo, Bahlil promete que Indonesia dejará de importar combustible de aviación en 2027

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, prometió al presidente Prabowo Subianto que Indonesia dejaría de importar combustible de aviación en 2027.

En sus palabras en la inauguración de la Infraestructura Energética Integrada de Pertamina. RDMP BalikpapanBahlil reveló que esto se debía a que las operaciones del RDMP de Balikpapan podrían aumentar la capacidad. producción petróleo nacional.

«Si Dios quiere, en 2027 ya no importaremos combustible de aviación, señor Presidente», dijo Bahlil el lunes 12 de enero de 2026.

Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Sin embargo, Bahlil dijo que es probable que en el futuro sólo se importe petróleo crudo. «En el futuro sólo importaremos crudo», afirmó.

Por otro lado, Bahlil también apunta a que la operación del RDMP de Balikpapan hará que Indonesia deje de importar diésel a partir de este año.

Esto se apoya en el aumento de la capacidad de la refinería y la implementación del programa de biodiesel B40 a B50, de modo que se garantice que la demanda de diesel pueda satisfacerse con la operación del RDMP de Balikpapan.

«Nuestras importaciones son sólo 5 millones, señor, por lo que está cubierto y el excedente es incluso de 1,4 millones. Eso es diesel para C48, mientras que nuestras importaciones C51 son sólo 600 mil kilolitros. Más adelante en el segundo semestre, le pediré a Pertamina que lo construya para que no lo importemos», dijo Bahlil.

Luego, también ordenó a Pertamina aumentar la capacidad y calidad de los productos producidos, de modo que la necesidad de combustible de calidad. RON 92, 95 RON y 98 RON también se pueden cumplir simultáneamente para las necesidades de las gasolineras privadas.

«Con este RDMP aumentaremos la producción de RON 92, RON 95 y RON 98. Esto es para que no importemos más, señor. Para que estas entidades comerciales privadas compren la producción nacional a través de Pertamina», dijo Bahlil.

«Este es un orden constitucional, el orden del artículo 33 es que las ramas de producción que afectan a las necesidades de millones de personas deben ser controladas por el Estado y, por lo tanto, el Estado debe prepararse», dijo.