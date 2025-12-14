Ante la oleada de Año Nuevo, Pertamina agrega 10 servicios de combustible en Java Occidental

Bandung, VIVA – PT Pertamina Patra Niaga Regional West Java (JBB) está preparando 10 servicios adicionales para garantizar el suministro bbm permanezca sin problemas durante las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 en Java Occidental. Esta medida se tomó en consonancia con el potencial de un aumento de la movilidad comunitaria en las principales rutas, zonas turísticas y autopistas de peaje.

Lea también: Pertamina Boss garantiza la distribución de combustible utilizando todos los modos de transporte a las zonas afectadas por el desastre de Sumatra



Esta disposición se transmitió en la actividad de socialización del Grupo de Trabajo de Navidad y Año Nuevo de la región de Bandung que se llevó a cabo en la gasolinera COCO Dago. A través de este foro, Pertamina explicó su estrategia para fortalecer los servicios minoristas y de distribución de combustibles durante el largo periodo vacacional.

El gerente del área de ventas minoristas de Bandung, Sindhu Priyo Windoko, explicó que se estaban preparando servicios adicionales para fortalecer el suministro en puntos con alto potencial de consumo. Estas instalaciones incluyen gasolineras de bolsillo y servicios modulares en ubicaciones estratégicas.

Lea también: Shell Super BBM ya está disponible, consulta precio y ubicación



«En la zona de Bandung hemos preparado ocho gasolineras de bolsillo, más dos unidades de servicio fuera de las gasolineras, por lo que hay un total de 10 servicios adicionales», dijo, citado en el comunicado oficial del domingo 14 de diciembre de 2025.

Añadió que también se están preparando servicios modulares en la carretera de peaje Cisumdawu y el área de Pangandaran para apoyar una distribución fluida.

Lea también: Los actores de la logística luchan por los vehículos más económicos para reducir los costos operativos



Según Sindhu, se espera que la existencia de estos servicios adicionales minimice las colas y mantenga la disponibilidad de combustible para los usuarios de la carretera. Este esfuerzo es parte del compromiso de Pertamina de brindar un óptimo servicio durante el periodo navideño.

Desde el punto de vista del suministro, la directora de la terminal de combustible de Bandung, Debbi Juliana Harahap, garantiza que las existencias de combustible en la terminal principal de Java Occidental estén en condiciones seguras. Las terminales de Ujung Berung y Padalarang están preparadas con una planificación de suministro ajustada a las necesidades proyectadas.

«Estimamos que el aumento potencial del consumo de combustible durante Navidad será de alrededor del 3%, y las existencias están preparadas para estar alrededor de un 10% por encima de esta proyección», dijo Debbi. Enfatizó que este paso anticipatorio se tomó para mantener la estabilidad de la oferta en toda la región.

La preparación del servicio minorista también está respaldada por la coordinación del equipo de planificación regional. Un sistema de distribución integrado permite realizar ajustes rápidos si hay un aumento en la demanda en una ubicación en particular.

Además del sector terrestre, Pertamina también prevé un aumento de la necesidad de combustible de aviación. Se espera que la incorporación de horarios de vuelos nacionales durante las vacaciones de fin de año tenga un impacto en el consumo de combustible de las aeronaves.