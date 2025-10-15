Ante el jefe de Forbes, Prabowo confía en que el crecimiento económico de Indonesia alcanzará el 8 por ciento

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto creer crecimiento económico Indonesia alcanzará el 8 por ciento.

Así lo transmitió Prabowo durante una discusión con el presidente y editor en jefe de Forbes, Malcom Stevenson Jr (Steve Forbes) en Yakarta, miércoles 15 de octubre de 2025.

«Creo que es muy posible lograr un crecimiento del ocho por ciento», dijo Prabowo en la discusión.

Prabowo dijo que una serie de programas apoyan el logro de un crecimiento económico del 8 por ciento. Dijo que incluso ayudó a crear varios programas. empleo otros nuevos que sean capaces de fomentar el crecimiento económico.

Uno de ellos, dijo Prabowo, es el programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) que es capaz de crear 1,5 millones de puestos de trabajo a través de unidades de servicios de cumplimiento nutricional (SPPG).

«Los economistas me dijeron que un crecimiento del uno por ciento crearía 400.000 puestos de trabajo. Bueno, hemos creado 1,5 millones de puestos de trabajo, eso es el tres por ciento», dijo.

Por otro lado, Prabowo dijo que no muchos países tienen un crecimiento económico que alcance el cinco por ciento. En algunos países, dijo, el crecimiento económico fue sólo del uno o dos por ciento.

«Creo que no hay muchos países en el mundo que disfruten de esto actualmente, incluso ahora estamos creciendo al 5% anual. Muchos otros países ni siquiera están creciendo en absoluto, ya sabes, al 1% o al 2%», dijo Prabowo.

Aun así, el ex Ministro de Defensa de Indonesia (Menhan) subrayó que no estaba satisfecho. Prabowo dijo que con los recursos existentes, todo debe optimizarse para lograr un crecimiento económico del 8%.

«Creo que estamos muy bendecidos con tantos recursos. Pero, por supuesto, no estoy satisfecho. Tenemos que gestionar mejor estos recursos», concluyó.

35,4 millones de beneficiarios

Anteriormente se informó que Prabowo Subianto también habló sobre el programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG). Hasta ahora, dijo Prabowo, hasta 35,4 millones de beneficiarios han recibido el programa MBG.

El número de beneficiarios del programa MBG, afirmó Prabowo, es casi siete veces mayor que la población de Singapur.

Prabowo también reveló que el número de cocinas que producen alimentos para MBG por día ha llegado a 11.900 cocinas.

«Estoy orgulloso de decir, como (últimos datos, ed.) hace unas horas, actualmente tenemos 11.900 cocinas (MBG), y hoy hemos alimentado a 35,4 millones de personas. Es decir, 35,4 millones, y sí, eso es (casi) siete veces (la población) de Singapur. Así que alimentamos siete veces (la población) de Singapur cada día», dijo Prabowo durante una conversación con Steve Forbes.