Antam’s Products Fall, Global Falls GRATIS

Yakarta, Viva – Precio de oro Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) Con un precio de RP 1,945,000 por gramo en el comercio actual. El precio disminuyó en RP 6,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, lunes 11 de agosto de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro se establece para RP 1,791,000 por gramo. El precio cayó en Rp 6,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,500 millones, 10 gramos de Rp. 18,945 millones, 25 gramos Rp. 47,237 millones y 50 gramos de RP. 94,395 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 188,712 millones, 250 gramos de RP. 471,515 millones y 500 gramos de oro Rp 942,820 millones.

Además, para el antiM de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que es de 0,5 gramos con un precio de 1,022.5 mil 1,000 gramos por valor de Rp 1,885.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

Que no es global



Un empleado muestra el oro antam vendido en Pt Aneka Tambang (Antam) (Antam) (Ilustración fotográfica)

Mientras tanto, el precio global de oro cayó libre en el comercio esta mañana. El fortalecimiento del fortalecimiento del dólar estadounidense y el enfoque de los inversores en los datos proyectados de inflación de los Estados Unidos afectará la perspectiva de la tasa de interés federal de la Reserva Federal ACAN.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional cayó un 0.7 por ciento a US $ 3,373.37 por onza. Mientras tanto, el oro estadounidense cayó un 1,5 por ciento a US $ 3,439.1 por onza.