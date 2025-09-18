Antam’s Products Fall, Global Falls GRATIS

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antam) se disparó y regresó para establecer su último récord a un precio de Rp 2,198,000 por gramo en comercio Hoy. El precio disminuyó en Rp 17,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la Unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, jueves 18 de septiembre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP1,945,000 por gramo.

El precio del oro basado en el tamaño, que es de cinco gramos, se vende a Rp 10,260 millones, 10 gramos de RP. 20.475 millones, 25 gramos Rp. 51,062 millones y 50 gramos de RP 102,045 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 204,012 millones, 250 gramos de Rp 509,765 millones y 500 gramos de oro Rp 1.019,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que es de 0,5 gramos con un precio de RP 1,099 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 2,038,6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, el precio del oro internacional cayó en la apertura de la negociación esta mañana. Refuerzo deprimido dólar Estados Unidos después de la Reserva Federal, Estados Unidos redujo su tasa de interés de referencia.

Al informar desde los tiempos económicos, el precio del oro en el mercado spot internacional cayó un 0.2 por ciento a US $ 3,653.54 por onza. Mientras tanto, los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre cayeron un 0.8 por ciento a US $ 3,688.1 por onza.