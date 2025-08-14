Antam y productos globales de Kinclong

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) Con un precio de RP 1,933,000 por gramo en el comercio actual. El precio aumentó Rp 16,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, jueves 14 de agosto de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP 1,779,000 por gramo. El precio también es RP. 16,000 por gramo.

El precio del oro basado en el tamaño, que es de cinco gramos, se vende para RP. 9,440 millones, 10 gramos de Rp. 18,825 millones, 25 gramos de Rp. 46,937 millones y 50 gramos de RP. 93,795 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 187,512 millones, 250 gramos de RP. 468,515 millones y 500 gramos de oro RP 936.820 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que es de 0,5 gramos con un precio de RP 1,016.5 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 1,873.6 mil millones.

Para tener en cuenta que el precio de las ventas de barra de oro de Antam no está incluido impuesto. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, transacción El precio de venta está sujeto a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.



100 gramos de oro de metal precioso.

Oro global

Mientras tanto, el precio de oro global ingenuo es delgado en el comercio esta mañana. Los inversores están esperando los datos de inflación de los Estados Unidos que pueden ser un punto de referencia para la Reserva Federal para determinar la política de tasas de interés de referencia.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0.3 por ciento a US $ 3,355.5 por onza. Mientras tanto, el precio de los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre aumentó un poco 0.1 por ciento a US $ 3,406.8 por onza.