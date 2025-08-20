Antam y los productos globales son caídos compactos

Yakarta, Viva – Precio que no es La producción de PT Aneka Tambang TBK (Antam) tiene un precio de RP 1,890,000 por gramo en comercio Hoy. El precio cayó en RP 7,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, miércoles 20 de agosto de 2025, el precio de una recompra de oro o una recompra de oro se estableció en RP 1,736,000 por gramo. El precio también bajó por RP. 7,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,225 millones, 10 gramos de Rp. 18,395 millones, 25 gramos Rp. 45,862 millones y 50 gramos de RP. 91,645 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 183,212 millones, 250 gramos de RP. 457,765 millones y 500 gramos de oro Rp 915,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de Rp 995 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 1.830.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, el precio mundial del oro cayó ligeramente en el comercio esta mañana. Los inversores están esperando los simposios Jackson Hale Reserva federal Este fin de semana, para obtener las instrucciones de Sarah, la política monetaria.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional cayó un 0.1 por ciento a US $ 3,312.79 por onza. Mientras que el oro de EE. UU. Cayó un 0.1 por ciento a US $ 3,355.2 por onza esta mañana.