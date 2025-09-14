Antam y Gallery24 se elevan, UBS cayó delgado

Domingo 14 de septiembre de 2025 – 08:32 Wib
Yakarta, Viva – Precio de oro En Pegadaian por semana (14/09/2025) hubo una variedad de movimientos. Basado en los datos de la página oficial de un amigo de casa de empeño, hay tres tipos de productos de metales preciosos que se comercializan, a saber AntigüedadGallery24 y UBS.
El precio del oro de Antam mostró un aumento de RP2,172,000 a RP2,183,000 por gramo. El aumento también ocurrió en Gold Gallery24, que ahora se establece en RP2,084,000 por gramo, de los RP2,078,000 anteriores.
Por el contrario, UBS Gold en realidad se debilitó delimitadamente, por debajo de RP2,116,000 a RP2,113,000 por gramo.
Los productos de oro en Pegadaian están disponibles en varios tamaños, que van desde 0.5 gramos a 1,000 gramos. Gallery24 vende oro hasta 1 kilogramo, mientras que UBS está disponible hasta 500 gramos.
Detalles de los precios del oro de UBS:
0.5 gramos: RP1,142,000
1 gramo: rp2.113,000
2 gramos: IDR 4,194,000
5 gramos: RP10.362.000
10 gramos: RP20.615.000
25 gramos: RP51,436,000
50 gramos: RP102.659.000
100 gramos: RP205.236.000
250 gramos: RP512.939.000
500 gramos: RP1,024,669,000
Detalles de los precios del oro de la galería24:
0.5 gramos: RP1,093,000
1 gramo: RP2.084.000
2 gramos: IDR 4,107,000
5 gramos: RP10.189.000
10 gramos: RP20.323.000
25 gramos: IDR 50,683,000
50 gramos: RP101.285.000
100 gramos: RP202.470.000
250 gramos: RP505.923.000
500 gramos: RP1,011,349,000
1,000 gramos: rp2.022.696.000
Detalles del precio del oro antiestráneo:
0.5 gramos: RP1,145,000
1 gramo: rp2.183,000
2 gramos: IDR 4,304,000
3 gramos: Rp6.430.000
5 gramos: RP10.681.000
10 gramos: RP21.304.000
25 gramos: RP53.129.000
50 gramos: RP106.175.000
100 gramos: RP212.268.000
250 gramos: RP530.394.000
500 gramos: RP1,060,569,000
1,000 gramos: rp2.121.096.000
