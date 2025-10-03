Antam Stagnan, los productos globales varían

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) Con un precio de RP 2,235,000 por gramo en el comercio actual. El precio no ha cambiado en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, viernes 3 de octubre de 2025, el precio de una recompra de oro o una recompra de oro se establece en RP2,082,000 por gramo.

El precio del oro basado en el tamaño, que es de cinco gramos, se vende a 10,950 millones de Rp, 10 gramos de Rp 21,845 millones, 25 gramos de RP. 54,487 millones y 50 gramos de RP 108,895 millones. Luego, 100 gramos de oro con un precio de Rp 217,712 millones, 250 gramos de Rp 544,015 millones y 500 gramos de oro Rp 1.087,820 millones.

Además, para el antiM de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que es de 0,5 gramos con un precio de RP 1,167.5 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 2,175.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, transacción El precio de venta está sujeto a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, el precio del oro varía en la apertura de la negociación esta mañana. Alentado por las expectativas de las tasas de interés de los Estados Unidos en medio del temor del impacto del cierre del gobierno actual de los Estados Unidos.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en las cicatrices internacionales del mercado spot al nivel de US $ 3,851.48 por onza. Mientras que el precio de los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre aumentó un 0.2 por ciento a US $ 3,875.5 por onza.