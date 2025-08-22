Antam Sleek Products, global sin cambios

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) Con un precio de RP 1,916,000 por gramo en el comercio actual. El precio aumentó ligeramente por Rp 2,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la Unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, miércoles 20 de agosto de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro se establece para RP 1,762,000 por gramo. El precio también aumentó en Rp 2,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,355 millones, 10 gramos de Rp. 18,655 millones, 25 gramos de Rp. 46,512 millones y 50 gramos de RP. 92,945 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 185,812 millones, 250 gramos de RP. 464,265 millones y 500 gramos de oro Rp 928,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de RP 1,008 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 1.856.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

Los consumidores muestran bares de oro que compró en Metal Metal Gold Boutique, Aneka Tambang Building, Yakarta. Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro son estables en el comercio esta mañana. Los inversores están esperando la perspectiva de una política de la Reserva Federal antes del Simposio de Jackson Hole.

El precio del oro en el mercado spot internacional es estable en US $ 3,337.12 por onza. Mientras tanto, los precios del oro de EE. UU. No han cambiado a US $ 3,380.3 por onza.