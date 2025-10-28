Antam sigue cayendo, Global brilla

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.282.000 IDR por gramo en comercio Hoy. Este precio cayó 45.000 IDR por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, martes 28 de octubre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.147.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.185 millones de IDR, 10 gramos por 22.315 millones de IDR, 25 gramos por 55.662 millones de IDR y 50 gramos por 111.245 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 222.412 millones de IDR, 250 gramos de 555.765 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.111.320 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.191 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.222,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.



Oro vendido en PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Precious Metal Gold Boutique.

oro global

Mientras tanto, esta mañana los precios del oro en el mercado mundial se fortalecieron. El dólar estadounidense se debilitó ante las expectativas de nuevos recortes de los tipos de interés estadounidenses.

Reportando desde Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional aumentó 0,7 por ciento a 4.009,39 dólares la onza. Mientras tanto, los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 0,1 por ciento a 4.022,1 dólares la onza.