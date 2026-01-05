Antam Shiny, los productos globales se disparan

Jacarta – Precio que no es La producción de PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tiene un precio de 2.515.000 IDR por gramo en comercio Hoy. Este precio aumentó en 27.000 IDR en comparación con la negociación de ayer.

Citado con datos de la Unidad de Negocio de Procesamiento y Refinación Metal Mulia Antam, lunes 5 de enero de 2026. precio de recompra o recompra El oro aumentará en 25.000 IDR por gramo hasta 2.371.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 12.350 millones de IDR, 10 gramos por 24.645 millones de IDR, 25 gramos por 61.487 millones de IDR y 50 gramos por 122.895 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 245.712 millones de IDR, 250 gramos de 614.015 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.227.820 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.307,5 ​​mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.455,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.

oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro se dispararon en las operaciones de esta mañana. Se disparó después del entusiasmo por el arresto de Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, lo que aumentó las tensiones geopolíticas y la demanda de activos. refugio seguro.

Reportando desde Los tiempos económicos, El precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 1,5 por ciento, hasta 4.395,3 dólares la onza. El oro alcanzó su nivel más alto en la última semana.

Mientras tanto, el contrato de futuros de oro estadounidense para entrega en febrero subió un 1,8 por ciento a 4.405,4 dólares la onza.