Antam rompió el récord RP disparado. 2,191,000 por gramo

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) se disparó y anotó su último récord con un precio de Rp 2,191,000 por gramo en comercio Hoy. El precio aumentó Rp 16,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, el sábado 27 de septiembre de 2025, el precio de una recompra de oro o una recompra de oro se estableció en RP2,038,000 por gramo.

El precio del oro basado en el tamaño, que es de cinco gramos, se vende a Rp 10,730 millones, 10 gramos de Rp 21,405 millones, 25 gramos de RP. 53,387 millones y 50 gramos de RP 106.695 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 213,312 millones, 250 gramos de RP 533,015 millones y 500 gramos de oro Rp 1.1065,820 millones.

Además, para el antiM de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de Rp 1,145.5 mil 1,000 gramos por valor de Rp 2,131.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

