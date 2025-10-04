Antam Products se disparó los fines de semana

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) Con un precio de RP 2,239,000 por gramo en el comercio actual. El precio aumentó en RP 4,000 en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la Unidad de Empresas de procesamiento y refinación de Antam Mulia Mulia Mulia, sábado 4 de octubre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro se establece para RP2,087,000 por gramo, más de Rp 5,000 por gramo.

El precio del oro basado en el tamaño, que es de cinco gramos, se vende para RP. 10,970 millones, 10 gramos de Rp. 21,885 millones, 25 gramos de Rp. 54,587 millones y 50 gramos de RP. 109,095 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 218,112 millones, 250 gramos Rp. 545,015 millones y 500 gramos de oro Rp 1.089,820 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de RP 1,169.5 mil 1,000 gramos por valor de Rp 2,179.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

