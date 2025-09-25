Antam Products Fall, Global Stagnant

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) Con un precio de RP 2,171,000 por gramo en el comercio actual. El precio cayó en Rp 3.000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de las unidades comerciales de procesamiento de datos y refinación Metal Mulia Antam, jueves 25 de septiembre de 2025, precio de recompra o recompra El oro se establece para RP2,018,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos por Rp 10,630 millones, 10 gramos de Rp 21,205 millones, 25 gramos de 52,887 millones y 50 gramos de Rp 105.845 millones. Luego, 100 gramos de oro con un precio de Rp 211,312 millones, 250 gramos de RP 528,015 millones y 500 gramos de oro Rp 1.055,820 millones.

Además, para el antiM de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy en día, que es de 0,5 gramos con un precio de 1,135 mil 1,000 gramos por valor de Rp 2,111.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

El oro se vendió en boutique de oro metal metal Pt Aneka Tambang TBK (Antam).

Oro global

Mientras tanto, el precio de Global Global Stanna en el comercio esta mañana. Los inversores están esperando los principales datos económicos de los Estados Unidos para examinar la dirección de las tasas de interés de los Estados Unidos en el futuro.

Lated de Los tiempos económicos, Jueves 25 de septiembre de 2025, el precio del oro en el mercado spot internacional es estable al nivel de US $ 3,734.04 por onza. Mientras que los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre no cambiaron a US $ 3,765.2 por onza.