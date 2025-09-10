Antam Products Decline, Global Varia

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) con un precio de RP 2,074,000 por gramo comercio Hoy. El precio es de Rp 12,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, miércoles 10 de septiembre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP1,921,000 por gramo. El precio también cayó en Rp 12,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos por Rp 10,145 millones, 10 gramos de RP 20,235 millones, 25 gramos de 50,462 millones y 50 gramos de Rp 100,845 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 201,612 millones, 250 gramos de RP 503,765 millones y 500 gramos de oro Rp 1.007,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de RP 1,087 mil 1,000 gramos por valor de Rp 2,014.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, la propiedad global de oro varía en el comercio actual. Los inversores están esperando el informe principal de inflación de los Estados Unidos que se publicará esta semana.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional tiene un precio estancado de US $ 3624.39 por onza. Mientras tanto, el oro estadounidense cayó 0.5 por ciento a US43,662.2 por onza.