Antam Products Decline, Global Varia

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) se disparó y estableció su último récord a un precio de RP 2,093,000 por gramo en el comercio de hoy. El precio disminuyó en RP 2,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Leer también: Desea el crédito Honda Adv 160 RoadSync, las cuotas comienzan esto



Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, lunes 15 de septiembre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP1,942,000 por gramo. El precio también cayó en RP 2,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos por Rp 10,240 millones, 10 gramos de Rp 20,425 millones, 25 gramos de 50,937 millones y 50 gramos de RP 101.795 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 203,512 millones, 250 gramos de Rp 508.515 millones y 500 gramos de oro RP 1.016,820 millones.

Leer también: Vender oro es más fácil en el rey del oro, incluso sin una carta



Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de RP 1,096 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 2,033.6 mil millones.

Leer también: Precios del oro en el Pegadaian de hoy: Antam y Gallery24 Rise, UBS cayó delgado



Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro varían en el tráfico esta mañana. Los inversores se centraron en la reunión del Banco Central de los Estados Unidos esta semana, especialmente relacionados con la dirección de la Política de tasas de interés de referencia.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional duró US $ 3,636.73 por onza. Mientras tanto, el precio de los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre cayó un 0.2 por ciento a US $ 3,673.6 por onza.