Antam Producto disparó RP. 2.164 millones por gramo, registro de impresión global

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) se disparó e imprimió hacia atrás registro El último tiene un precio de RP 2,164,000 por gramo en el comercio actual. El precio aumentó Rp 41,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de las unidades comerciales de procesamiento de datos y refinación Metal Mulia Antam, martes 23 de septiembre de 2025, precio de recompra o recompra El oro está establecido para RP2,011,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos para la venta de Rp 10,595 millones, 10 gramos de Rp 21,135 millones, 25 gramos de RP 52,712 millones y 50 gramos de RP 105,345 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 210,612 millones, 250 gramos de Rp 526,265 millones y 500 gramos de oro Rp 1.052,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de RP 1,132 mil 1,000 gramos por valor de Rp 2,104.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, el precio del oro internacional saltó a su más alto récord en el comercio esta mañana. Alentado al aumentar las expectativas de una mayor disminución de las tasas de interés de los Estados Unidos que debilitan el dólar estadounidense.

Reportado de Los tiempos económicos, El precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0.2 por ciento a US $ 3,752.43 por onza. Después de alcanzar el récord más alto de US $ 3,758.03 al comienzo de la sesión.

Mientras que el precio de los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre aumentó un 0.3 por ciento a US $ 3,787.6 por onza.