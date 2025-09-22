Antam Print Record Translucente RP 2,123 por gramo, Global Shiny

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) se disparó y obtuvo su último récord con un precio de Rp 2,123,000 por gramo en el comercio de hoy. El precio aumentó Rp 1,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, lunes 22 de septiembre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP1,970,000 por gramo.

El precio del oro basado en el tamaño, que es de cinco gramos, se vende a Rp 10,225 millones, 10 gramos Rp. 20,725 millones, 25 gramos Rp. 51,687 millones y 50 gramos de RP 103,295 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 206,512 millones, 250 gramos Rp. 516,015 millones y 500 gramos de oro Rp 1.031,820 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0,5 gramos con un precio de RP 1,111.5 mil 1,000 gramos por valor de Rp 2,063.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

Que no es global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro aumentaron en el comercio actual. Los inversores están esperando los datos de inflación de los Estados Unidos como señales de política adicionales después de que la Reserva Federal del Banco Central de EE. UU. Afloje sus tasas de interés de referencia.

El precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un poco 0.1 Personas a US $ 3,689.8 por onza. Mientras tanto, el oro de EE. UU. Es para la entrega de NaIV de 0.5 por ciento de diciembre a US $ 3,724.5 por onza.