Antam Murotted, Registro de impresión de productos globales

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) se disparó y anotó su último récord con un precio de Rp 2,235,000 por gramo en comercio Hoy. El precio disminuyó en RP 2,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de las unidades comerciales de procesamiento de datos y refinación Metal Mulia Antam, jueves 2 de octubre de 2025, precio de recompra o recompra El oro está establecido para RP2,082,000 por gramo.

El precio del oro basado en el tamaño, que es de cinco gramos, se vende para RP. 10,960 millones, 10 gramos de Rp. 21,865 millones, 25 gramos de Rp. 54,537 millones y 50 gramos de RP. 108,995 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 217,912 millones, 250 gramos de Rp 544,515 millones y 500 gramos de oro Rp 1.088,820 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que es de 0,5 gramos con un precio de Rp 1,168.5 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 2,177.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, el precio mundial de oro saltó a su más alto récord de comercio esta mañana. Alentado por el debilitamiento del dólar y el cierre del gobierno de los Estados Unidos que ocurrió.

Reportado de Los tiempos económicos, El precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0.1 por ciento a US $ 3,861.77 por onza. Después de tocar el nivel más alto al comienzo del comercio en Haití US $ 3,895.09 por onza.

Mientras tanto, el precio de los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre cerró un 0.6 por ciento a US $ 3,897.5 por onza.