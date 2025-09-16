Antam imprimió un nuevo récord de Rp 2.105 millones, global disparado

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) se disparó y estableció su último récord a un precio de Rp 2,105,000 por gramo en comercio Hoy. El precio aumentó Rp 12,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la Unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, martes 16 de septiembre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP1,942,000 por gramo. El precio también aumentó en RP 12,000 por gramo.

El precio del oro basado en el tamaño, que es de cinco gramos, se vende a Rp 10,300 millones, 10 gramos Rp. 20,545 millones, 25 gramos Rp. 51,237 millones y 50 gramos de RP 102.395 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 204,712 millones, 250 gramos Rp. 511.515 millones y 500 gramos de oro RP 1.022,820 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de Rp 1,102 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 2,045.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, el precio del oro global alcanzó su récord más alto en el comercio esta mañana. Alentado por el debilitamiento del dólar rayado con fuerza, la Reserva Federal proyectada reducirá la tasa de interés rectal este mes.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional, hasta 0.1 ordenó a US $ 3,680.17 por onza, después de alcanzar el récord más alto al comienzo de la sesión. Mientras tanto, los precios del oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre estancan al nivel de US $ 3,718.8 por onza.