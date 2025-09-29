Antam imprimió el récord nuevamente a Rp 2,198 millones por gramo, Global Varied

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) se disparó y obtuvo su último récord con un precio de Rp 2,198,000 por gramo en el comercio de hoy. El precio ha subido RP. 7,000 por gramo en comparación con el comercio de ayer.

Citado de las unidades comerciales de procesamiento de datos y refinación Metal Mulia Antam, lunes 28 de septiembre de 2025, precio de recompra o recompra El oro está establecido para RP2,045,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos por Rp 10,765 millones, 10 gramos de Rp 21,475 millones, 25 gramos de RP. 53,562 millones y 50 gramos de RP 107.045 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 214,012 millones, 250 gramos Rp. 534,765 millones y 500 gramos de oro Rp 1.069,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de Rp 1,149 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 2,138.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 sobre la transacciónYo recompra Cortar directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, el precio del oro global esta mañana varió. El debilitamiento del dólar de los Estados Unidos y el aumento de las expectativas de una mayor poda de las tasas de interés de la Fed están en el centro de atención.

Reportado de Los tiempos económicos, El precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0.5 por ciento a US $ 3,776.72 por onza. Mientras tanto, el precio de los futuros de oro de EE. UU. Para el envío de diciembre es estable al nivel de US $ 3,806.2 por onza.