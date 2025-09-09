Antam imprimió el nuevo récord de RP 2,086 millones/gramo, Global Rising

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) se disparó y estableció su último récord a un precio de RP 2,086,000 por gramo en comercio Hoy. El precio es RP. 26,000 por gramo en comparación con el comercio de ayer.

Leer también: Lista de precios del último auto SUV de 3 líneas, comenzando en IDR 200 millones



Citado de la unidad de datos de la Unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, martes 9 de septiembre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP1,933,000 por gramo. El precio también aumentó en Rp 26,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos por Rp 10,205 millones, 10 gramos de Rp 20,355 millones, 25 gramos de 50,762 millones y 50 gramos de Rp 101,445 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP 202,812 millones, 250 gramos de Rp 506,765 millones y 500 gramos de oro Rp 1.013,320 millones.

Leer también: El Ministerio de Comercio llama a la implementación del éxito de IC-CEPA



Además, para el antiM de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0,5 gramos con un precio de RP 1,093 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 2,026.6 mil millones.

Leer también: Precios del oro de hoy 8 de septiembre de 2025: Antam Stagnan Products, Global Varing



Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro aumentaron en el comercio esta mañana. Alentado por el aumento de las expectativas de la disminución de las tasas de interés de la Reserva Federal este mes.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0.1 por ciento a US $ 3,640.41 por onza. Después de la negociación de ayer, el récord más alto tenía un precio de US $ 3,646.29 por onza.

Mientras tanto, el metal Kurnig de EE. UU. También aumentó. El precio de los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre de diciembre es 0.1 por ciento a US $ 3,682 por onza.