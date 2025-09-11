Antam imprima fantástica ganancia gracias al oro

Yakarta, Viva – Director de Finanzas y Gestión de Riesgos de PT Mía aneka TBK (Antigüedad) Arianto S Rudjito informó que los ingresos de su compañía alcanzaron el RP59 billones a partir de junio de 2025 con el mayor contribuyente del 84 por ciento de los ingresos totales que se originaron en el sector del oro.

«Los ingresos de la compañía a partir de junio de este año llegaron a Rp59 billones», dijo Arianto en una exposición pública en Yakarta, el jueves 11 de septiembre de 2025. Cumplir al 84 por ciento de los ingresos totales o alrededor de Rp49.7 billones fueron donados por el sector del oro.

Mientras tanto, en la segunda posición hay un sector de níquel que contribuyó con el 13 por ciento de los ingresos totales de la compañía o alrededor de Rp7.9 billones. Finalmente, es el sector de bauxita el que aporta el tres por ciento o alrededor de Rp1.5 billones.

Antam es una compañía minera diversificada y se centra en tres productos principales, a saber, el níquel, el oro y la bauxita. «Los ingresos de la compañía a partir de junio de este año muestran un aumento significativo en comparación con el mismo período del año pasado», dijo Arianto.

Un aumento del 155 por ciento en comparación con los ingresos de la compañía en el mismo período. A junio de 2024, se registraron varios ingresos mineros en RP23.2 billones.

Como se registró en los ingresos de la compañía en junio de 2025, el mayor contribuyente de Antam provino del sector del oro. En el semestre I-2024, el sector del oro contribuyó con el 82 por ciento de los ingresos de la compañía o alrededor de Rp18.9 billones.

La segunda posición también está ocupada por el sector de níquel que contribuyó con el 15 por ciento de los ingresos de la compañía o alrededor de RP3.5 billones, luego seguido por el sector de la bauxita que contribuyó con el 3 por ciento de los ingresos de varias minas o alrededor de Rp0.7 billones.

Relacionado con las reservas, Arianto dijo que a diciembre de 2024, las reservas de níquel se registraron en casi 500 millones de toneladas métricas húmedas (WMT), precisamente 494 millones de WMT, con recursos de más de 1.300 millones de WMT.

Por otro lado, las reservas de oro se registraron en 805 millones de toneladas métricas secas (DMT) con recursos de 5.583 mil millones de DMT. Para la bauxita, Antam señaló que había una reserva de 198 millones de WMT, con un recurso de 553 millones de WMT.