Antam Impresión El registro más costoso penetra Rp 2,250 millones/gramo, Global Skyrededed

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) Con un precio de RP 2,250,000 por gramo en el comercio actual. El precio aumentó en RP 11,000 en comparación con la negociación de ayer y la nueva impresión de récord de activos más altos.

Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, lunes 6 de octubre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP2,098,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos por Rp 11,025 millones, 10 gramos de Rp 21,995 millones, 25 gramos de 54,862 millones y 50 gramos de RP 109,645 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 219,212 millones, 250 gramos de RP. 545,765 millones y 500 gramos de oro Rp 1.095,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que es de 0,5 gramos con un precio de Rp 1,175 mil 1,000 gramos por valor de Rp 2,190,6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro se dispararon en el comercio esta mañana. Alentado por la alta demanda de refugio seguro en medio del cierre del actual gobierno de los Estados Unidos.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0.4 por ciento a US $ 3,900.4 por onza. Mientras tanto, el precio de los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de ingenuidad de 0.5 por ciento de diciembre a US $ 3,926.8 por onza.

