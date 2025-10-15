Antam establece otro récord, los productos globales se disparan

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.383.000 IDR por gramo en el comercio de hoy. Este precio aumentó en 23.000 IDR en comparación con la negociación de ayer y volvió a establecer un récord para el precio más caro.

Lea también: Precios de carne de res, pollo, huevos, chiles y arroz han vuelto a bajar, consulta la lista



Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, miércoles 15 de octubre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.232.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.690 millones de IDR, 10 gramos por 23.325 millones de IDR, 25 gramos por 58.187 millones de IDR y 50 gramos por 116.295 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 232.512 millones de IDR, 250 gramos de 581.015 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.161.820 millones de IDR.

Lea también: Lanzamiento oficial de la versión económica del automóvil eléctrico Tesla, precios a partir de 500 millones de IDR



Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.241,5 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.323,6 mil millones de IDR.

Lea también: Recompra de 1,3 millones de acciones de ORO, Boy Thohir revela el motivo



Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.

Que no es global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro se acercaron a su récord más alto en las operaciones de esta mañana. Alentado por los inversores que siguen recurriendo a los lingotes de oro como activo refugio seguro anticipando la incertidumbre global.

Reportando desde Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional aumentó 0,4 por ciento a 4.155,99 dólares la onza. Mientras tanto, los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 0,3 por ciento a 4.174,30 dólares la onza.