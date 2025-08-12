Antam caza, un producto global ligeramente elegante

Yakarta, Viva – Precio de oro Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) con un precio de RP 1,924,000 por gramo en comercio Hoy. El precio cayó en RP 21,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, martes 12 de agosto de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro se establece para RP 1,770,000 por gramo. El precio cayó en Rp 21,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,395 millones, 10 gramos de Rp. 18,735 millones, 25 gramos de Rp. 46,712 millones y 50 gramos de RP. 93,345 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 186,612 millones, 250 gramos de RP. 466,265 millones y 500 gramos de oro Rp 932,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de RP 1,012 mil 1,000 gramos por valor de Rp 1.864.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, el precio del oro global aumentó ligeramente en el comercio esta mañana. Los inversores están esperando datos de inflación de los Estados Unidos que brinden más expectativas relacionadas con la dirección de la disminución de la tasa de interés de la Reserva Federal.

Al informar desde los tiempos económicos, el precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0.3 por ciento a US $ 3,355.59 por onza. Mientras tanto, los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre aumentaron un 0.1 por ciento a US $ 3,406.8 por onza.