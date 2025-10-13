Antam aumenta el precio a 2.305 millones de IDR/gramo y establece el récord mundial más alto

Jacarta – Precio que no es La producción de PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tiene un precio de 2.305.000 IDR por gramo en comercio Hoy. Este precio aumentó en 6.000 IDR en comparación con la negociación de ayer y volvió a establecer un récord para el precio más caro.

Lea también: Precios del arroz, chiles, azúcar y aceite de cocina han vuelto a bajar, consulta el listado



Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, lunes 13 de octubre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.154.000 IDR por gramo. Aumentar 7.000 IDR por gramo

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.270 millones de IDR, 10 gramos por 22.485 millones de IDR, 25 gramos por 56.237 millones de IDR y 50 gramos por 112.395 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 224.712 millones de IDR, 250 gramos de 561.515 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.122.820 millones de IDR.

Lea también: Pegadaian apunta a que las transacciones con oro crecerán un 37 por ciento para fin de año y las nuevas aplicaciones se convertirán en un impulso



Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.202,5 ​​mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.245,6 mil millones de IDR.

Lea también: La JCI abre más débil tras la lentitud de las bolsas de valores de Asia-Pacífico y de Wall Street



Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con PMK No. 34/PMK.10/2017, transacción El precio de venta está sujeto a deducción fiscal.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. Las 22 PPh correspondientes a las operaciones de recompra se deducen directamente del valor total.

oro mundial

Mientras tanto, los precios mundiales del oro alcanzaron un máximo histórico en las operaciones de esta mañana. El precio récord del oro fue provocado por nuevas preocupaciones sobre el comercio entre Estados Unidos y China como resultado de los nuevos planes arancelarios que se implementarán.

Reportando desde Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional aumentó 0,6 por ciento a 4.043,14 dólares la onza. Tras alcanzar en la sesión anterior un máximo histórico de 4.059,3 dólares la onza.

Mientras tanto, los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 1,5 por ciento a 4.059,6 dólares la onza.