Ansiedad, trauma y dificultad para dormir: esta es la condición de salud mental de los niños después de un desastre

Jacarta – Los desastres naturales no sólo dejan daños físicos, sino que también tienen un impacto significativo en salud mental niño-niño. La ansiedad, el trauma y los trastornos del sueño suelen surgir después de un desastre y afectan su proceso de aprendizaje y sus interacciones sociales diarias.

Lea también: Los juegos en línea se convierten en un nido para el radicalismo infantil, Densus 88 desmantela a los neonazis y la supremacía blanca



Al darse cuenta de esto, varios partidos en Indonesia han comenzado a desarrollar programas estructurados de recuperación psicológica, con el objetivo de apoyar la resiliencia. mental generación joven y al mismo tiempo prepararlos para afrontar riesgos futuros. Desplácese para obtener más información…

En Poso Regency, Sulawesi Central, KRESNA HIMPSI, un cuerpo de voluntarios para desastres dependiente de la Asociación Indonesia de Psicología (HIMPSI), llevó a cabo una serie de programas de apoyo psicosocial para niños afectados por el terremoto. Este programa es una continuación del desarrollo de capacidades para docentes que se llevó a cabo en el Salón BPMP de la provincia de Sulawesi Central los días 20 y 21 de noviembre de 2025.

Lea también: BNPT: 112 niños expuestos al radicalismo a través de juegos en línea y redes sociales a lo largo de 2025



Esta iniciativa está diseñada para niños de diversos niveles educativos, desde PAUD, Jardín de Infantes, Escuela Primaria, hasta Escuela Media, con el nombre de programa «Rumah Gembira» para la primera infancia y «Becoming Stronger» para estudiantes de secundaria.

La actividad se desarrollará del 23 al 26 de noviembre de 2025 e incluye formación interactiva, juegos educativos y simulaciones de autorrescate o Procedimiento de Simulación Integrada.

Lea también: BNPT revela 21.199 contenidos radicales a lo largo de 2025, los niños se convierten en objetivos de reclutamiento terrorista



La psicóloga y secretaria de KRESNA HIMPSI, Nur Afni Indahari Arifin, M.Psi., explicó que este programa fue una respuesta al terremoto ocurrido el 17 de agosto de 2025. Un terremoto de magnitud 5,8 SR sacudió la aldea de Ueralulu, distrito de Poso Pesisir, lo que provocó importantes impactos físicos y psicológicos en la comunidad, especialmente en los niños y el personal docente.

«El Ministerio de Educación Básica involucró a HIMPSI como un experto que entiende cómo observar las condiciones psicológicas humanas relacionadas con los eventos que les sucedieron», dijo Nur Afni, citado en un comunicado de prensa, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Anteriormente, el 18 de septiembre de 2025, HIMPSI había medido el impacto psicológico posterior al desastre en 456 estudiantes. Los resultados de la evaluación muestran que más de la mitad de los niños experimentan ansiedad, tensión y preocupación repetidas y sienten miedo fácilmente en determinadas situaciones.

Algunos niños experimentan dificultades para dormir y pesadillas relacionadas con la ansiedad posterior al desastre. Estos hallazgos indican la necesidad de una intervención psicológica intensiva, especialmente para los niños que son vulnerables y requieren asistencia continua.