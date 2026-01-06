Anrez Adelio está dispuesto a asumir responsabilidades, afirma haber conocido a la familia Icel

Jacarta – Actor Anrez Adelio finalmente tomó la palabra después de optar por permanecer en silencio durante mucho tiempo en medio del torbellino de temas delicados que arrastraban su nombre. Brindó aclaraciones sobre las acusaciones de huir de la responsabilidad por el embarazo de la celebridad Friceilda Prillea o quien familiarmente se llama Icel.

Andrés negó firmemente que no tuviera buenas intenciones y destacó que había hecho varios esfuerzos para resolver las cosas de manera amistosa. ¡Vamos, desplázate más!

Esta polémica surgió a finales de diciembre de 2025, cuando Icel reveló abiertamente que estaba embarazada y llamó a Anrez el padre del niño que llevaba.

En su confesión, Icel afirmó que se sentía abandonado y sin asumir responsabilidades, hasta que finalmente denunció a Anrez a la policía de Metro Jaya bajo sospecha de violencia sexual y negligencia. Esta acusación rápidamente atrajo la atención del público y desató diversas especulaciones.

En respuesta a la afirmación de Icel de que hubo falta de buena fe, Anrez dijo que estaba sorprendido. En entrevista con el equipo de medios, destacó que se habían llevado a cabo comunicaciones y reuniones con la familia Icel.

«En realidad ya existe (buena fe). De hecho, ya existe, por eso estoy confundido, lo que me sorprende es que me dijeron que no había buena fe, que no había responsabilidad a pesar de que ya me había reunido con la familia. Tuve una charla, es decir, tuve una charla con el representante legal y los representantes de la familia», explicó Anrez Adelio, cuando se reunió en la zona de Senayan, Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Anrez Adelio también respondió a los rumores de que hubo solicitudes excesivas por parte de Icel. Prefirió no revelar más detalles y pidió al público esperar una explicación oficial en un futuro próximo.

«Para mí, hice lo mejor que pude. Les invitaré a los detalles exactos en la conferencia de prensa. En un futuro próximo, en un futuro próximo. Tal vez incluso me haya comunicado con Bang Ramzi, mi abogado», explicó.

Al ser consultado sobre su disposición como hombre para acompañar el proceso de nacimiento del niño, Áñez reiteró su compromiso, aunque no quiso dar más detalles.