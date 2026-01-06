Anrez Adelio admite que sus acciones estuvieron mal con Icel, confirma que hubo buenas intenciones desde el principio

VIVA – Después de optar por permanecer en silencio durante mucho tiempo en medio de la polémica que arrastró su nombre, Anrez Adelio Finalmente tomó la palabra para brindar aclaraciones sobre la acusación de huir de la responsabilidad por el embarazo de la celebridad Friceilda Prillea o quien familiarmente se llama Icel.

En su declaración, Áñez admitió abiertamente que sus acciones fueron un error y nunca intentó justificar lo sucedido. También explicó la razón por la que sólo apareció ante el público después de que este tema fuera ampliamente discutido en las redes sociales. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Anrez respondió a la decisión de Icel de revelar este asunto al público primero. Según él, este es un derecho personal de Icel y su equipo legal. Sin embargo, destacó que antes de que este tema fuera de consumo público, había realizado comunicaciones y gestiones que consideraba una forma de responsabilidad.

«Ese es su derecho, su derecho, el derecho de su representante legal. Para mí personalmente, lo importante es que mucho antes de que todo esto estallara, mucho antes de que esta desagradable noticia se convirtiera en conocimiento público, mi familia y yo, mi representante legal y yo habríamos hecho algo bueno», dijo Anrez cuando se reunió con un equipo de medios en Senayan, Yakarta, el lunes 5 de enero de 2025.

También admitió que se sorprendió cuando le dijeron que no tenía buenas intenciones, aunque pensaba que ya se había producido una reunión entre las familias.

«En realidad ya existe. En realidad ya existe, por eso estoy confundido, lo que me sorprende es que me dijeron que no tenía buenas intenciones, ni responsabilidad a pesar de haber conocido a la familia», dijo nuevamente.

Una de las declaraciones más enfáticas de Anrez fue su admisión de que era consciente de haber cometido un error. Considera que este problema es una vergüenza que debería resolverse de manera adulta y no sacarse a la luz pública.

«Es una lástima que el consumo público me haga sentir como un menor que tiene que escuchar noticias como esta. Sé que lo que hice estuvo mal, nunca confirmé lo que pasó. Esto no se puede justificar. Espero no ser emulado, por eso en realidad no quiero que se haga público, que se convierta en un drama porque tengo buenas intenciones», explicó.