Anotado por el KPT KPK, el palacio dijo el desempeño del vice Ministro

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) Prasetyo hadi dijo el desempeño del viceministro de mano de obra (Viceministro) Immanuel Ebenezer O Noel es bastante satisfactorio durante 10 meses en el cargo.

Leer también: KPK Call Immanuel Ebenezer ya está en el KPK



Praseteto transmitió esto para responder a la actuación de Noel antes de finalmente ser anotado por operaciones de arresto (Ot) KPK.

«En realidad, si monitoreamos durante unos 10 meses, la actuación en el Ministerio de Manpower (Kemnaker) tanto el Ministro como el Viceministro es una categoría bastante satisfactoria», dijo Praseteto a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

Leer también: Viceministro de Síndicos golpeados por el KPT OTT, Palacio: si está probado, lo antes posible reemplazado



Dijo Praseteto, Ministro de Manpower (Menaker) Yassierli y Noel han resuelto varios problemas durante su mandato. Uno de ellos dijo que estaba sobre despidos en Sritex.

«Porque está resolviendo muchas cosas en medio de los muchos problemas que debemos enfrentar y manejar. Especialmente ayer uno de los más grandes está relacionado con los problemas que surgen en Sritex», dijo.

Leer también: El auto es de Rp2 mil millones en el ministro de Wamenaker Immanuel Ebenezer



Anteriormente informó, el viceministro de mano de obra (Wamenaker), Immanuel Ebenezer o Noel Ebenezer, fue arrestado por la Comisión de Eradicación de la Corrupción (KPK) en la Operación de arresto (OTT) el jueves 21 de agosto de 2025.

La noticia del arresto fue confirmada directamente por el vicepresidente del KPK, Fitroh Rohcahyanto. «Correcto», dijo brevemente cuando se confirmó.

Fitroh explicó que OTT contra Noel estaba relacionado con la supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

«Con respecto a la gestión de la certificación K3», dijo.

La supuesta extorsión dijo que Fitroh fue llevado a cabo por el Vicepresidente de Noel en varias empresas.