Anoa-Maung Keluman en la ciudad de Bandung después de la demostración anarquista

Bandung, Viva – Vehículo táctico Maung Y Panzer Anoa El TNI se desplegó en una patrulla a gran escala en varias carreteras principales BandungLunes 1 de septiembre de 2025. Kodim 0618 Bandung City celebró una gran patrulla a gran escala para mantener la situación segura y propicia después de la manifestación que había llevado al caos hace algún tiempo.

En esta actividad, los soldados de TNI realizaron un convoy utilizando motos, la serie Tactical Vehicles (Rantis) Maung Tangguh, a Panzer Anoa a una serie de puntos estratégicos en el centro de Bandung.

La patrulla se dirige a las calles que anteriormente eran la ubicación de la manifestación, como Jalan Diponegoro, Jalan IR. H. Djuanda (Dago), paso elevado de Pasupati, a varios caminos en el centro de Bandung.

Leer también: Llame a la demostración para que el culpable de IHSG se desplome, el analista reveló que había un potencial cada vez más deprimido





Pangdam III/Siliwangi Mayjen Tni Kosasih

Leer también: ¡Viral! El miembro del DPR, Melchias Mekeng, fue golpeado por un aerosol de la diáspora indonesia en Australia



El comandante de Kodam (Pangdam) III/Siliwangi, el mayor general Tni Kosasih, enfatizó que el TNI y la Policía Nacional estaban completamente comprometidos a mantener la estabilidad y el orden de las personas en la región de Java Occidental, especialmente la ciudad de Bandung.

Leer también: Todas las rutas de Transjakarta han estado operando normalmente después de la demostración durante días



«Nos aseguramos de que la seguridad de Bandung y la región de Java Occidental sigan siendo propicios. El TNI y Polri continuarán trabajando juntos para crear un sentido de seguridad para la comunidad», dijo el mayor general Kosasih en su declaración a los medios de comunicación.

Además, el Comandante Militar III/Siliwangi también hizo un llamado a la comunidad para que continúe realizando actividades diarias como de costumbre. También recordó que la entrega de aspiraciones debe hacerse de manera ordenada y de acuerdo con las reglas aplicables.

«Apoyamos la libertad de expresar opiniones, pero debemos hacerse de buen sentido y no dañar el interés público», dijo

Hasta ahora, la situación de la ciudad de Bandung se observó propicio, con el aparato combinado de TNI-Polri continúa en guardia manteniendo el orden y la seguridad de la comunidad.

Se sabe que varias instalaciones públicas y de construcción han sido atacadas por las calificaciones de masas en la manifestación en la ciudad de Bandung en los últimos días. El alcalde de Bandung, Muhammad Farhan, dijo que al menos cinco de los cinco edificios se vieron fuertemente afectados por la acción manifestaciónanarquista.

Entre otras cosas, el edificio de activos de MPR Ri en Jalan Diponegoro fue dañado por las masas, el restaurante Sambara, la casa de un residente en Jalan Gempol, así como dos oficinas bancarias en Jalan Ir H Djuanda.

Además del daño de la construcción, Farhan dijo que varias instalaciones públicas también se vieron afectadas, incluidas las carreteras dañadas por la quema hasta que el asfalto fue destruido y que algunos semáforos ya no funcionan.

«Esperemos que esta sea una lección para todos los que manejamos al gobierno para realmente prestar atención y escuchar las voces de las personas a continuación», dijo el alcalde de Bandung, Muhammad Farhan, en Bandung.

Informe: Cepi Kurnia/Tvone Bandung