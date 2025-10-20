Jacarta – Cumplir un año de gobierno. Prabowo–Gibran A medida que avanzamos, una serie de políticas estratégicas están empezando a mostrar una nueva dirección para el desarrollo nacional. Uno de los más destacados es el enfoque en la soberanía. alimento y la distribución equitativa de la nutrición, lo que se considera un marcador de un cambio en el paradigma del país en el fortalecimiento de las bases del bienestar de las personas.

El fundador del Instituto Haidar Alwi (HAI) y vicepresidente de la junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de ITB, R Haidar Alwi, dijo que en medio de turbulencias globales como el cambio climático, la geopolítica y las fluctuaciones en los precios mundiales de los alimentos, el programa de Autosuficiencia Alimentaria y Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) es un paso importante hacia la independencia nacional.

Sin embargo, según él, hay algo interesante que rara vez se destaca: los roles policia nacional bajo el liderazgo del general Listyo Sigit Prabowo.

«Uno de los actores clave detrás del éxito inicial de estos dos programas no provino sólo del ministerio técnico, sino más bien de la agencia de seguridad: la Policía Nacional de Indonesia (Polri)», afirmó Haidar Alwi, citado el lunes 20 de octubre de 2025.

Haidar explicó que la participación de la Policía Nacional en la realización de la autosuficiencia alimentaria refleja una importante transformación del paradigma de seguridad nacional. La Policía Nacional ahora no sólo mantiene el orden, sino que garantiza la estabilidad socioeconómica a través de la seguridad alimentaria.

La Policía Nacional introdujo varias innovaciones agrícolas, desde el uso de semillas híbridas P27 hasta el tecno fertilizante MIGO Presisi Bhayangkara. Los resultados son significativos: la productividad de la tierra, que antes era de 4 toneladas por hectárea, ahora ha alcanzado entre 9 y 14 toneladas.

«Esta cifra no es sólo una estadística, sino una representación de una nueva eficiencia e independencia en el sector agrícola», afirmó.

Esta gran idea también se vio reforzada por la contratación de suboficiales agrícolas especiales, a quienes se les encomendó la tarea de ayudar científicamente a los agricultores de las aldeas. La Policía Nacional también colabora con universidades como la Universidad Sriwijaya y la Universidad Lambung Mangkurat para llevar a cabo investigaciones agrícolas.

Las innovaciones también penetran en el medio ambiente, como la transformación del jacinto de agua en fertilizante orgánico, así como la tecnología Watergen y las bombas de agua solares.

«Todas estas iniciativas contienen el mensaje de que la Policía Nacional es capaz de pensar en estrategias transversales», añadió.

Fortalecer los almacenes de alimentos y MBG sin brechas de seguridad

No sólo producción, la Policía Nacional está construyendo 18 almacenes de seguridad alimentaria en 12 provincias con una capacidad de 18.000 toneladas como nodo logístico nacional.

En el programa Comida Nutritiva Gratuita, la Policía Nacional conformó 672 Unidades de Servicio de Cumplimiento Nutricional (SPPG), alcanzando a 2,35 millones de beneficiarios y absorbiendo a más de 33 mil trabajadores.