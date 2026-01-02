Año nuevo, ¿aumento salarial? Consulte la lista completa de UMP 2026 en todas las provincias

Jacarta – Al entrar en el nuevo año 2026, la cuestión del aumento salario ha vuelto a ser la principal preocupación de muchos trabajadores en Indonesia. El comienzo del año a menudo se interpreta como un impulso para el cambio, incluidos ajustes de ingresos en línea con las crecientes necesidades de vida y la inflación.

Una referencia importante en términos de salarios es el Salario Mínimo Provincial o PMU fijado por el gobierno regional.

PMUM 2026 se ha convertido en un tema muy buscado porque tiene un impacto directo en el bienestar de los trabajadores y la planificación financiera personal. Aparte de eso, esta información también es importante para que los actores empresariales ajusten su estructura de costos laborales.

Entonces, a continuación se muestra una lista completa de la UMP 2026 en todas las provincias que se ha anunciado, junto con información sobre el aumento en comparación con el año anterior.

Lista de UMP 2026 para todas las provincias de Indonesia

Contando billetes de 100.000 rupias (foto ilustrativa) Foto : ENTRE FOTOS/Aprillio Akbar

1. DKI Yakarta: IDR 5.729.876, un aumento del 6,17 por ciento

2. Montañas de Papúa: Rp. 4. 285,847 (2025), aún no anunciado oficialmente

3. Papúa del Sur: 4.508.100 IDR, un aumento del 5,19 por ciento

4. Papúa: 4.436.283 IDR, un aumento del 3,51 por ciento

5. Papúa Central: 4.285.848 IDR, fijo

6. Islas Bangka Belitung: 4.035.000 IDR, un aumento del 4,09 por ciento

7. Célebes Septentrional: 4.002.630 IDR, un aumento del 6,02 por ciento

8. Sumatra del Sur: 3.942.963 IDR, un aumento del 7,1 por ciento

9. Sulawesi del Sur: 3.921.088 IDR, un aumento del 7,21 por ciento

10. Islas Riau: 3.879.520 IDR, un aumento del 7,06 por ciento

11. Papúa Occidental: 3.841.000 IDR, un aumento del 6,25 por ciento

12. Riau: 3.780.495 IDR, un aumento del 7,74 por ciento

13. Kalimantan del Norte: 3.775.243 IDR, un aumento del 5,45 por ciento

14. Sudoeste de Papúa: 3.766.000 IDR, un aumento del 4,2 por ciento

15. Kalimantan Oriental: 3.762.431 IDR, un aumento del 5,12 por ciento

16. Kalimantan del Sur: 3.725.000 IDR, un aumento del 6,54 por ciento

17. Kalimantan Central: 3.686.138 IDR, un aumento del 6,12 por ciento

18. Aceh: Rp. 3.685.616, fijo

19. Molucas del Norte: 3.510.240 IDR, un aumento del 3 por ciento

20. Jambi: 3.471.497 IDR, un aumento del 7,32 por ciento

21. Gorontalo: IDR 3.405.144, un aumento del 5,69 por ciento

22. Maluku: 3.334.490 IDR, un aumento del 6,14 por ciento

23. Célebes Occidental: 3.315.934 IDR, un aumento del 6,81 por ciento

24. Sudeste de Sulawesi: 3.306.496 IDR, un aumento del 7,58 por ciento

25. Sumatra del Norte: 3.228.949 IDR, un aumento del 7,9 por ciento

26. Bali: 3.207.459 IDR, un aumento del 7,04 por ciento

27. Sumatra Occidental: 3.182.955 IDR, un aumento del 6,3 por ciento

28. Sulawesi central: 3.179.565 IDR, un aumento del 9,08 por ciento

29. Banten: IDR 3.100.881, un aumento del 6,74 por ciento

30. Kalimantan Occidental: 3.054.552 IDR, un aumento del 6,12 por ciento

31. Lampung: 3.047.734 IDR, un aumento del 5,35 por ciento

32. Bengkulu: 2.827.250 IDR, un aumento del 5,89 por ciento

33. Nusa Tenggara Occidental: IDR 2.673.861, un aumento del 2,73 por ciento

34. Nusa Tenggara Oriental: 2.455.898 IDR, un aumento del 5,45 por ciento

35. Java Oriental: 2.446.881 IDR, un aumento del 6,11 por ciento

36. DI Yogyakarta: IDR 2.417.495, un aumento del 6,78 por ciento

37. Java Central: IDR 2.327.386, un aumento del 7,28 por ciento

38. Java Occidental: 2.317.601 IDR, un aumento del 5,77 por ciento

De esta lista se puede ver que DKI Yakarta seguirá siendo la provincia con mayor UMP en 2026. Mientras tanto, varias provincias registraron aumentos bastante significativos, como Sulawesi Central y Sumatra del Norte. Sin embargo, también hay zonas donde la UMP sigue sin aumentar, como Aceh y Papúa Central.